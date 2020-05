Platowood klaar voor de toekomst door investering in duurzaam machinepark

Om te voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaam hout heeft houtfabrikant Platowood de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in de eigen productielocatie in Arnhem. Naast een ‘state of the art’ oven is het machinepark uitgebreid met een vierzijdige schaafmachine en elektrische heftrucks en worden er zonnepanelen op de daken geplaatst. Door de verdere optimalisatie en verduurzaming van het productieproces is Platowood klaar voor de toekomst.

Nieuwe oven

In december jl. werd Platowood getroffen door een brand in een oven waarin het hout ‘gebakken’ wordt. Ondanks dat de bedrijfsvoering – door de grote voorraden geplatoniseerd hout – niet in gevaar kwam, was de oven niet meer te redden. De afgelopen maanden is er door het Nederlandse bedrijf BES Bollmann een nieuwe oven geïnstalleerd. De oven maakt gebruik van de allernieuwste technieken. Zo zitten de verwarmingselementen dichter bij het hout, kan het proces nóg beter gemonitord worden en wordt er aanzienlijk minder energie verbruikt.

Bart Raymann, commercieel directeur van Platowood: “Ik ben trots op onze nieuwe oven. We leveren hetzelfde hoogwaardige en duurzame hout maar het proces is nóg duurzamer. Met de nieuwe oven kunnen we blijven voldoen aan de toenemende vraag naar onze duurzame bouwmaterialen. BES Bollmann heeft een knap stukje werk geleverd door deze technisch sterk verbeterde oven in zo’n kort tijdsbestek te kunnen ontwikkelen én te bouwen.”

De nieuwe oven van Platowood is gasloos; voor de warmte wordt slechts reststoom van de duurzame energiecentrale op Industriepark Kleefse Waard gebruikt.

Over Platowood

Platowood is het eerste en enige bedrijf ter wereld dat duurzaam hout maakt voor o.a. gevelbekleding en kozijnen door middel van hydro-thermische modificatie (platoniseren). Door het platoniseren worden de aanwezige eigenschappen in het hout versterkt, zónder chemische toevoegingen. In een zogeheten autoclaaf wordt het hout verhit door stoom en onder verhoogde druk. Daarbij worden de inhoudsstoffen die het hout kwetsbaar maken voor schimmels, afgebroken. Daarna wordt het hout gedroogd en gaat het een speciale oven. Tijdens de laatste processtap – het curen – ontstaan nieuwe stabiele verbindingen in het hout en door de relatief lage temperatuur blijft het hout sterk en veerkrachtig.