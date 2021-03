PlasticRoad installeert eerste Latijns-Amerikaanse pilot in samenwerking met Orbia in Mexico City

PlasticRoad en Orbia lanceren de eerste PlasticRoad-pilot in Latijns-Amerika, samen met lokale overheidsinstanties SEMOVI (Mexico City Mobility Secretariat) en SEDEMA (Mexico City Environment Secretariat). De pilot is geïnstalleerd in het beroemde Mexicaanse Chapultapec bos (Bosque de Chapultapec). In deze pilot is meer dan 1000 kilo gerecycled plastic verwerkt, vergelijkbaar met een half miljoen flesdoppen. PlasticRoad bv is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gelijknamige klimaatadaptieve, smart infrastructuuroplossing.

Bij de presentatie van deze derde PlasticRoad-pilot ter wereld, vertelt CEO van Orbia Sameer Bharadwai: ”Bij Orbia werken we op het vlak van primaire en geavanceerde materialen en infrastructuuroplossingen die de levenskwaliteit over de hele wereld verbeteren. We zijn trots op dit partnerschap met lokale overheden SEMOVI en SEDEMA waarmee we de PlasticRoad naar Mexico-Stad hebben gehaald. We ondersteunen deze bijzondere wereldstad en haar inwoners van harte in hun inspanningen om klimaatadaptief te worden.”

De weg naar een duurzamere toekomst

Overstromingen zijn momenteel één van de meest veelvoorkomende, frequente en schadelijke uitdagingen waar stedelijke gebieden zoals Mexico-Stad last van hebben. Elk jaar valt er 600 miljoen kubieke meter regenwater in Mexico-Stad. Door klimaatverandering komen niet alleen tijdens het regenseizoen hevige regenbuien voor. Met overstromingen tot gevolg, omdat het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden in de huidige infrastructuur. Daarnaast wordt het meeste water via de bestaande rioolsystemen afgevoerd, waardoor steden te kampen hebben met droogte. Naast watermanagement is vervuiling door plastic afval een groot wereldwijd probleem.

De klimaatadaptieve PlasticRoad biedt een oplossing voor Mexico-Stad. De holle ruimte van de modulaire infrastructuuroplossing wordt gebruikt om snel en tijdelijk regenwater te bergen gedurende (extreme) regenbuien. De grote bergingscapaciteit van de PlasticRoad voorkomt zodoende overstromingen. Door het regenwater vervolgens geleidelijk te infiltreren in de lokale grond zullen droge periodes minder impact hebben op het gebied. Dat resulteert in minder droogteschades.

In deze derde pilot is 1000 kilo gerecycled huishoudelijk plastic afval verwerkt, evenveel als een half miljoen flesdoppen. Dankzij de langere levensduur, aanzienlijk minder transportbewegingen bij de aanleg en het gebruik van gerecycled plastic reduceert PlasticRoad de CO₂-uitstoot met 72% tijdens de gehele levensduur ten opzichte van traditionele wegconstructies.

Eric Kievit, Managing Director van PlasticRoad zegt: “Deze derde pilot in Mexico is voor ons een kans om ons product te testen in verschillende weersomstandigheden en een ander klimaat. Deze pilot levert ons waardevolle data op voor eventuele toekomstige internationale expansie van ons bedrijf buiten Nederland.”

In het hart van duurzame mobiliteit in Mexico–Stad

Het Chapultapec bos bestaat uit ongeveer 686 hectare aan natuur midden in Mexico-Stad, opengesteld voor het publiek. Het park is letterlijk het hart van de duurzame mobiliteit die de stad nastreeft.

Dr. Marina Robles García, Secretary of SEDEMA vertelt: “Twee jaar terug startte het hoofd van de regering van Mexico-Stad Dr. Claudia Sheinbaum een klimaatveranderingsprogramma, inclusief de ontwikkeling van strategische projecten voor de gemeente. Eén van die initiatieven is PlasticRoad, we zijn erg blij met deze bijdrage aan de duurzame toekomst van onze stad. Dit initiatief combineert duurzame stedelijke mobiliteit met het hoogwaardig hergebruiken van plastic afval om infrastructuur van te maken. Wij geloven erin dat we samen een betere stad kunnen bouwen. Een stad met een groene toekomst.”

Andres Lajous, Secretary of SEMOVI licht toe: “In Mexico-Stad ondersteunen we initiatieven die duurzame stedelijke mobiliteit ontwikkelen, om het milieu te beschermen én de beweging van mensen te verbeteren. We focussen ons op een goede fietsinfrastructuur en elektrisch vervoer: in dit geval gaat het om de installatie van een waterinfiltrerend fietspad dat de inwoners ondersteunt door overstromingen te verminderen, overlast door onderhoud te verminderen en een veilige en comfortabele fietstocht te bieden. Bij SEMOVI gaan wij voor betere infrastructuuroplossingen voor onze burgers.”

Juan Pablo del Valle Perochena, voorzitter van de Orbia Board of Directors, voegt toe: “Met de ingebruikname van de PlasticRoad in Mexico-Stad zetten we een stap in de mogelijkheden voor een schonere en groenere toekomst. We zijn vereerd om onderdeel te zijn van dit partnerschap in de stad waar Orbia is opgericht.”

Amanco Wavin, onderdeel van Orbia, heeft de installatie van de PlasticRoad-pilot uitgevoerd. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de technische controle van de pilot. PlasticRoad bv maakt zich ondertussen op voor de commerciële lancering in de komende maanden.