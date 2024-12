Jaarlijks 4000 ton plastic afval verwerken tot waardevolle bouw- en constructiematerialen. Dat is wat Uppact | the UnWaste Company gaat doen, nu de financiering rond is voor het hele project. De NOM en het Groninger Groeifonds (GGF) treden toe als aandeelhouders en het Polestar Capital Circular Debt Fund verschaft een lening. Samen met de eerder verkregen JTF-subsidie is het kapitaal daarmee opgehaald om de eerste lijn in de DEMO-fabriek medio volgend jaar in Farmsum op te starten. Deze speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie, waarbij afvalstromen door recycling en hergebruik omgezet worden in nuttige en bij voorkeur circulair ontworpen producten voor de regionale markt.

De scale-up van Jan Jaap Folmer en Michel Walstock kan iets bijzonders: ongewassen, ongesorteerde en ongeshredderde stromen gemengd plastic en textiel afval verwerken tot robuuste palen, planken en balken. Dat laat de Unwastor – zo noemt UPPACT de door Plastech Recycling in Australië ontwikkelde machine – al zien in de hal van maritiem-afvalinzamelaar Bek & Verburg in de Eemshaven. Nu is het tijd voor de volgende stap: een volledige productielijn in het Chemport Innovation Center (CIC) in Farmsum.

,,Dit is een cruciaal moment. Het is een hele klus om financiering voor zo’n project bij elkaar te krijgen, dus we zijn heel blij met het vertrouwen van de NOM, het GGF en Polestar Capital om onze DEMO-fabriek te kunnen bouwen,“ aldus Michel Walstock (CFO van Uppact). ,,Nu kunnen we door, op weg naar zo veel mogelijk impact. Want daar is het ons allemaal om te doen. Dat plastic moet niet meer de verbrandingsovens in.’’ De Unwastor in de DEMO-fabriek wordt ruim 3 keer zo groot als het testmodel dat nu in de Eemshaven draait. De machine slikt simpel gezegd allerlei soorten plastic in en spuugt mooie producten uit. Palen, planken, balken voor in de bouw, maar ook stootbalken die in de haven van Delfzijl dienst doen. Jan Jaap Folmer (CEO van Uppact): ,,Onze klanten zijn laaiend enthousiast over de kwaliteit van onze producten.’’

Impact

Emma Schakel, investment manager van het Groninger Groeifonds: ,,Uppact past naadloos bij onze doelstellingen. We willen op het gebied van groene chemie de regio versterken. Dat is precies wat Uppact kan doen: recyclen en er ook nog een winstgevend model van maken. Zo creëer je de meeste impact.’’

En daar is ook de NOM graag onderdeel van, zegt investment manager van de NOM, Sytze Hellinga: ,,Wij zien de potentie, niet alleen in het proces, maar ook in het team. De afgelopen jaren is al bewezen dat wat Uppact wil, ook kan. We gaan nu samen verder bekijken hoe mooi en impactvol de toekomst gaat worden.’’

Jan-Willem König, CEO van Polestar Capital: ,,Juist het feit dat Uppact plastic afval kan verwerken dat bij mechanische recyclaars uitgesorteerd wordt, maakt de technologie aanvullend op de bestaande recycling van plastic. Daarmee dragen ze bij aan meer circulariteit in de plasticketen, een doel dat zowel Uppact als wij delen. Wij zijn dan ook blij dat onze lening dat mede mogelijk maakt.”

“Wij zijn zeer verheugd deze belangrijke stap te zetten in de richting van een duurzame toekomst,” voegt Folmer toe. “Met de steun van deze investeerders en partners kijken we er naar uit om bij te dragen aan de opbouw van een circulaire toekomst.”

Over Uppact

UPPACT | the UnWaste Company verwacht jaarlijks met deze eerste DEMO-fabriek 4000 ton aan plastic en textielafval uit de afvalstroom te halen en verbranding daarvan te voorkomen. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van de afhankelijkheid van primaire grondstoffen, maar ook bij het verminderen van de CO2-uitstoot. UPPACT is van plan om verder op te schalen in Noord-Nederland en om meerdere soortgelijke faciliteiten in Nederland en Noordwest Europa op te zetten. Deze aanpak sluit naadloos aan bij de doelstelling van zowel Nederlands als Europees beleid om de circulaire economie te bevorderen en plastic afval zoveel mogelijk te recyclen en hergebruiken.

Over PCDF

PCDF is het grootste schuldfonds van Europa dat zich richt op de financiering van de overgang naar een circulaire economie. Het fonds sloot onlangs zijn fondsenwerving af op €240 miljoen. Via PCDF investeert Polestar Capital in innovatieve circulaire projecten met het potentieel om wereldwijd een systemische ecologische impact te creëren, zowel door afvalvermindering en recycling als door de vervanging van fossiele brandstoffen. Dit verlaagt het gebruik van nieuwe grondstoffen en de koolstofuitstoot. Vaak hebben deze projecten moeite om voldoende financiering te vinden. Banken vinden dergelijke projecten meestal te innovatief en de projecten zijn over het algemeen te kapitaalintensief voor durfkapitalisten om het niet-gesubsidieerde deel volledig met eigen vermogen te financieren. Door deze financieringskloof te dichten, stelt PCDF circulaire productiebedrijven in staat om hun technologieën en bedrijfsmodellen op commerciële schaal te bewijzen. Daarmee effent het fonds de weg voor andere financiers om de verdere opschaling van deze technologieën te financieren. Investeringen door PCDF profiteren van steun van de Europese Unie in het kader van het InvestEU-fonds.

Foto: Michel Walstock (l) en Jan Jaap Folmer (r) eerder deze week in Melbourne (Australië) met Plastech collega’s Peter en Colin Barker in het midden tijdens de inspectie van de nieuwe Plastech Mixer-Melter voor de fabriek in Delfzijl.