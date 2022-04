Vanaf september kunnen reizigers hun plastic flesjes met statiegeld op de vijf grootste stations van Nederland inleveren. Handig als je onderweg bent met de trein of toevallig nog een flesje in je tas had zitten. Op ieder flesje zit namelijk 15 eurocent statiegeld. Op Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Eindhoven Centraal kunnen plastic flesjes ingenomen worden. Dat zijn meer dan 10 miljoen* kleine plastic flesjes per jaar.

Geen bonnetje, maar digitaal

De inlevermachines die NS hiervoor aanschaft bij RVM Systems, zijn ook geschikt voor de inname van statiegeldblikjes, waar vanaf 31 december 2022 ook statiegeld op zit. Gebruikers krijgen eenvoudig hun statiegeld met Tikkie door met hun mobiel de QR code te scannen waarmee het via de Tikkie app binnen enkele tellen op hun bankrekening staat.

Anneke de Vries, directeur Stations en lid Raad van Bestuur van NS: “Onze ambitie is dat in 2040 de stations afvalvrij zijn. Wij zijn dan ook heel erg trots dat wij deze innovatieve aanpak van het inzamelen van statiegeldflesjes kunnen aanbieden aan de reizigers. Dit draagt bij aan een afvalvrij station, biedt gemak aan de reizigers en is een service aan onze huurders door het centraal aan te bieden op de stations.”

Op de vijf grootste stations komen 17 automaten te staan waar statiegeld flesjes ingenomen kunnen worden. De planning is dat daar in 2023 nog eens 17 stations aan toegevoegd worden. Met uiteindelijk op 50 stations in Nederland automaten. NS is één van de eersten in Nederland die statiegeldverpakkingen inzamelt in de openbare ruimte. Statiegeld Nederland en NS hebben eind 2021 hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Per 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Dat heeft voormalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) met de producenten en importeurs van verpakkingen afgesproken. Inleveren kan bijvoorbeeld ook in de supermarkt of bij het tankstation. Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval. Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en 600 miljoen grote plastic flessen frisdrank en water verkocht in Nederland. Door plastic flessen apart in te zamelen op het station, wil NS een bijdrage leveren aan het terugdringen van afval op station en de wettelijke verplichting van producenten en importeurs van verpakkingen om 90 procent van de PET-flessen in Nederland opnieuw te gebruiken.

* Aantallen gebaseerd op afvalanalyses uit 2019.