Plastic Energy, een wereldleider in chemische recycling, heeft de productie van zijn eerste batch TACOIL™ aangekondigd in zijn joint venture met SABIC in Geleen, Nederland. Dit markeert een belangrijke mijlpaal op weg naar volledige commerciële exploitatie.

TACOIL™ wordt gemaakt van moeilijk te recyclen plastic afval na consumptie dat anders verbrand of gestort zou worden. Het dient als vervanging voor conventionele nafta in bestaande petrochemische fabrieken en maakt de productie van verpakkingen voor contact met levensmiddelen, medische kunststoffen en andere hoogwaardige producten mogelijk. De polymeren die in de fabriek worden geproduceerd, zullen de commerciële volumes circulaire polymeren die sinds 2019 door merkeigenaren worden gebruikt in diverse consumenten- en verpakkingsproducten aanzienlijk verhogen.

Het gepatenteerde TAC™ chemische recyclingproces van Plastic Energy breekt gemengd plastic afval af met behulp van warmte in een zuurstofvrije omgeving. Zodra de fabriek volledig operationeel is, zal deze jaarlijks 20.000 ton plastic afval recyclen.

De technologie, die zich al op industriële schaal heeft bewezen in de fabrieken van Plastic Energy in Spanje, is ontworpen om direct aan te sluiten op de bestaande kunststofwaardeketen. Minder dan 30% van de 32 miljoen ton plastic afval in Europa wordt momenteel gerecycled.1 De SPEAR-fabriek, die het eerste voorbeeld zal zijn van een chemische recyclingtechnologie van derden die wordt geïntegreerd in een bestaande petrochemische fabriek, zal de EU-doelstelling onder de Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval (PPWR) ondersteunen en mogelijk maken dat alle verpakkingen in 2030 volledig recyclebaar zijn.

Ian Temperton, Chief Executive Officer van Plastic Energy: “De productie van onze eerste TACOIL™ bij SPEAR is een grote stap voorwaarts voor de plasticrecyclingindustrie. Het onderstreept de mogelijkheden van de technologie van Plastic Energy, de robuustheid van ons proces en de toewijding van ons uitstekende team. We waarderen de samenwerking met onze projectpartner SABIC en zijn er trots op dat we samen deze mijlpaal hebben bereikt. Het recyclen van plastic afval tot nieuwe kunststoffen is cruciaal voor de opbouw van een circulaire economie – en dat is precies wat deze fabriek biedt.” Het verhoogt de recyclingpercentages, helpt de CO2-uitstoot te verminderen door gebruikt plastic niet te verbranden, en laat zien wat er mogelijk is als innovatie en schaalgrootte samenkomen.”

Dit project wordt uitgevoerd met een Topsector Energiesubsidie ​​van het Ministerie van Economische Zaken.

Foto: De SABIC Plastic Energy Advanced Recycling (SPEAR) fabriek in Geleen, Nederland