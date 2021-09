Plantaardig en gezond uit eten: Copper Branch komt naar Nederland

Een aanvulling voor de Nederlandse horeca, eerste vestiging opent volgende maand. Het Canadese Copper Branch komt naar Nederland. De belofte: plantbased powerfood. Vers klaargemaakte gerechten, gezond en voedzaam. De eerste vestiging opent in oktober aan de Steenweg 37 in Utrecht. De Nederlandse oprichter is Stephen Nieuwenhuis, oud directeur Benelux voor Holland & Barrett. Met 15 jaar ervaring in de branche voor gezonde producten én zijn voorliefde voor lekker en veganistisch eten, is hij de perfecte kandidaat om deze succesformule ook in Nederland groot te maken.

“Sinds 2015 eet ik vegetarisch en vanaf 2019 helemaal vegan. Met mijn vrouw Anouk en onze vijf kinderen zijn we onderweg altijd op zoek naar fijne plekken om lekker, gezond en vegan te eten. Dat kan nog best een uitdaging zijn. Toen we in Frankrijk een vestiging van Copper Branch binnen kwamen, wist ik: dit moet ook in Nederland komen.” zegt Nieuwenhuis, zichtbaar enthousiast over het concept.

De succesformule van Copper Branch

Het plantaardige menu biedt een gezond alternatief voor de vele ongezonde opties voor een snelle maaltijd. Even eten halen of lekker makkelijk buiten de deur eten krijgt een nieuwe betekenis. Geen toegevoegde suikers, geen transvetten. Wel plantbased en vegan. De gerechten worden vers bereid en de vestigingen zijn open voor ontbijt, lunch en diner. De keuken maakt gebruik van biologische, natuurlijke en het liefst lokaal geproduceerde ingrediënten. Frietjes bij je Teriyaki-burger? Lekker, wel uit de oven. Koffie? Lekker, duurzaam én organic.

“Copper Branch is een plek waar je gezellig met vrienden en familie afspreekt. Een fijne setting en sfeer waar je lekker kunt eten, kletsen en gewoon een drankje kunt doen. Doordat wij de verse ingrediënten op een slimme en gezonde manier voorbereiden, is snel iets afhalen op een drukke dag – voor je dagelijkse portie vitaminen – ook een optie.”

Het succesverhaal van Copper Branch

Canadese oprichter Rio Infantino werkte jarenlang in de fastfoodbranche. Hij kampte met overgewicht en het roer moest om, ook voor anderen. Hij investeerde 2 miljoen dollar om de gezonde keten op te zetten. In Canada, de VS, Frankrijk en België is het een succes. Nu is

Nederland aan de beurt en komend jaar komen er nog minstens 4 vestigingen bij. Het doel: in 2029 wereldwijd meer dan 2000 vestigingen.

Duurzaamheid

Bij Copper Branch staat de gezondheid van de gasten centraal. Ook aan de planeet wordt gedacht: het is een ‘groene formule’. Bij het eten, de verpakkingen en het interieur van de restaurants ligt de focus op duurzaamheid en de verantwoordelijkheid voor de generaties na ons.