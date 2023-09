Prologis Park Eindhoven DC4 is het eerste logistieke gebouw ter wereld dat een Zero Carbon Certificaat heeft ontvangen van het International Living Future Institute (ILFI), dat de duurzaamheid van projecten en gebouwen beoordeelt tijdens hun levensduur. Door zonne-energie te gebruiken als elektriciteitsvoorziening, duurzame bouwmaterialen te integreren en de hoeveelheid benodigde bouwmaterialen te verminderen, hebben de ontwikkeling van het warehouse en de activiteiten binnen het pand een netto nul koolstofuitstoot. Het warehouse, gebouwd op een voormalige vuilnisstortplaats, heeft bovendien een BREEAM ‘Outstanding’ en een WELL ‘Gold’ certificaat. De hoge mate van duurzaamheid van Prologis Park Eindhoven DC4 stelt GXO, die het warehouse huurt, in staat om zijn duurzaamheidsambities te versnellen.

Door opwekking van zonne-energie geen externe compensatie nodig

Met als doel een zo duurzaam mogelijk warehouse te creëren, werd Prologis Park Eindhoven DC4 ontworpen als een pand zonder lokale uitstoot, met een netto-nul koolstofuitstoot door meer energie op te wekken dan wordt verbruikt, en met een mensgericht ontwerp voor een gezonde en prettige werkplek. Concreet compenseert de elektriciteit die de zonnepanelen van dit volledig elektrische warehouse produceren meer dan de koolstofuitstoot van het ontwikkelingsproject. Deze energiegegevens werden gedurende een jaar in bedrijf getest en bevestigd.

Lindsay Baker, CEO bij ILFI: “Eindhoven DC4 is een sterk voorbeeld van hoe eigenaren, bedrijfsleiders, architecten, ingenieurs, aannemers en andere stakeholders samenwerken om een gebouw te ontwikkelen dat de weg leidt naar een regeneratieve toekomst voor iedereen. We zijn blij dat we Prologis een Zero Carbon Certificaat hebben toegekend en we hopen dat dit vele anderen inspireert hun voorbeeld te volgen.”

Koolstofreductie tijdens de bouw

De CO2-footprint van de bouwmaterialen die gebruikt zijn voor de fundering is sterk verminderd. Deze reducering is bereikt door te kiezen voor meer verantwoord geproduceerde materialen, zoals duurzaam beton via een CSC gecertificeerde leverancier, en cradle-to-cradle sandwichwanden. Bovendien werd de koolstofuitstoot teruggedrongen door lokale leveranciers te selecteren die letterlijk dicht bij de bouwplaats waren gevestigd. De duurzame energieproductie zal binnen 10 jaar de totale ’embodied carbon’ (de hoeveelheid koolstof die vrijkomt in het productieproces van een gebouw) van het warehouse compenseren.

Meagan Fitzsimmons, Chief Compliance en ESG Officer bij GXO: “Onze inzet voor het milieu heeft invloed op alles dat we doen. Zo bevorderen we duurzaamheid in onze activiteiten en bedrijfsinfrastructuur, omdat dit het juiste is om te doen voor onze planeet. We zijn ontzettend trots om samen te werken met Prologis en deel uit te maken van de allereerste logistieke faciliteit ter wereld met een Zero Carbon-certificering. Dit sluit perfect aan bij de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben gesteld.”

BREEAM ‘Outstanding’ en WELL ‘Gold’

Prologis Park Eindhoven DC4 ontving een BREEAM ‘Outstanding’ certificaat, wat de duurzame bouw en ontwerp van het pand nog verder benadrukt. Het warehouse bevindt zich in een ecologische omgeving met een natuurinclusief landschap (een voormalige vuilnisstortplaats) die de biodiversiteit stimuleert met insectenhotels, vogelhuisjes en inheemse planten. Als gevolg werd Eindhoven DC4 in 2021 genomineerd voor de BREEAM awards. Met zijn mensgerichte ontwerp ontving Prologis Park Eindhoven DC4 bovendien een WELL ‘Gold’ certificering.

Martijn Kuijken, Head of Development Management Benelux bij Prologis: “We zijn er trots op dat we de eerste zijn in logistiek vastgoed die een Zero Carbon-certificering van ILFI heeft ontvangen. Met het behalen van deze certificering kunnen we een grote stap voorwaarts zetten in onze wereldwijde ESG-ambities om in 2030 een netto-nuluitstoot te bereiken in al onze activiteiten en in 2040 in onze hele waardeketen. Hoewel het een uitdagend project was vanwege de nieuwe innovaties die we toe moesten passen om de duurzaamheid te verbeteren en de uitdagende milieuaspecten als gevolg van bodemverontreiniging, kan Prologis Park Eindhoven DC4 nu als inspiratie dienen voor de nieuwe standaard van warehousefaciliteiten.”