Langs de A58 op de innovatiestrook van Rijkswaterstaat ‘Innova58’ komt een proefopstelling geluidscherm, gemaakt van windturbinebladen. De zogenaamde Blade Barrier is een ontwerp van het bedrijf Blade–Made dat als missie heeft om windmolenwieken die niet meer aan een turbine zullen draaien, te hergebruiken als secundair bouwmateriaal en daarmee veel CO 2 -uitstoot te besparen. Blade Barrier past in de strategie van Blade–Made om zoveel mogelijk wieken een tweede leven te geven. Naast Rijkswaterstaat is ook Dura Vermeer partner in het project. Het startsein voor de samenwerking werd gegeven met een handtekening van de partners op een van de wieken die daadwerkelijk voor Blade Barrier zullen worden gebruikt.

Tot eind 2026 blijft Blade Barrier zichtbaar langs de A58. Het scherm wordt getest op akoestische prestatie, CO 2 -impact en maakbaarheid.

Proefopstelling

De Blade Barrier-proefopstelling wordt 60 meter lang en 3,5 meter hoog. Voor de proef worden twee windturbinebladen gebruikt van ruim 37 meter lengte, die elkaar deels overlappen bij de tips en aan elkaar worden verbonden bij de root-ends. Zo ontstaat een golvend beeld, wanneer de Blade Barrier in grotere lengtes wordt gerealiseerd. De wieken rusten op een talud met daarin een lichte staalconstructie om het geheel op de plaats te houden.

Kansrijke innovatie

Bernard Smit, circulair manager bij Dura Vermeer ziet veel potentie in deze innovatie. ‘Wij zijn als partner en uitvoerder bij dit project betrokken vanuit onze Net Zero-ambitie; onze CO 2 -uitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn en in 2050 op nul uitkomen. We kunnen onze expertise en ervaring in de bouw en infra inbrengen en goede vergelijkingen maken met standaard geluidschermen.’

Marc van Enk, projectmanager bij InnovA58, motiveert hun betrokkenheid vanuit de wens voor transitie naar circulaire kunstwerken. Rijkswaterstaat wil in 2030 100% klimaatneutraal en circulair werken. ‘Dat betekent dat je kansrijke innovaties moet testen en door ontwikkelen, zodat ze op redelijke termijn op meerdere plaatsen duurzaam kunnen worden ingezet. Dat vraagt creativiteit, samenwerking en doorzettingsvermogen.’

Over Blade-Made

Blade–Made biedt een schaalbare oplossing voor de windindustrie door End of Life windturbine bladen te hergebruiken als bouwmateriaal voor infrastructurele werken, gebouwen, speeltoestellen en straatmeubilair. Door de wieken te gebruiken voor andere doeleinden dan hun oorspronkelijke, behoudt Blade–Made de waarde en vermindert het de CO 2 -uitstoot aanzienlijk in vergelijking met recycling (versnipperen of verbranden) en het gebruik van nieuw bouwmateriaal.

Foto: Marc van Enk (RWS, projectleider Innova58), Tonny Wormer (Blade–Made co-founder) en Bernard Smit (Dura Vermeer) bezegelen de samenwerking bij circulaire bouwhub Urban Miner.