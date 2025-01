Voor het eerst worden liggers, de betonnen balken waar een viaduct of brug op steunt, vanuit een Rijkswaterstaatproject hergebruikt in een provinciaal project. Dit initiatief markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het consortium Groene Liggers V.O.F., waar Dura Vermeer deel van uitmaakt. Het project geeft een tweede leven aan liggers uit de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel, die worden ingezet bij de bouw van een brug in de N201 bij Vreeland.

Samenwerking als sleutel

De komende jaren moeten veel bruggen in ons land vervangen worden. Sommige betonnen liggers kunnen echter nog jaren mee. Zonde om hier niets mee te doen, vond ook Rijkswaterstaat. Het hergebruik van liggers vereist nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen; van opdrachtgevers en ontwerpers tot de bouwbedrijven die de balken oogsten, aanpassen en hergebruiken. Door in de hele keten samen te werken kunnen we beter innoveren en processen efficiënter maken. Om die reden is vorig jaar consortium Groene Liggers V.O.F. opgericht, bestaande uit Dura Vermeer, Royal HaskoningDHV, Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken, Haitsma Beton, GBN Groep, Antea Group, Strukton Civiel en Nebest. Dit project bewijst dat met de juiste partners opschaling mogelijk is en tegelijkertijd kosten en risico’s verminderd kunnen worden.

Iris Lommerse, adviseur Innovatie en Markt bij Rijkswaterstaat, benadrukt het belang van deze samenwerking: “Dit is de eerste keer ooit dat op zo’n grote schaal liggers geoogst, aangepast en hergebruikt worden. En voor ons was dit ook de eerste keer dat ze naar een nieuw te realiseren project buiten Rijkswaterstaat gaan. Het samen met de markt oppakken van deze innovatie en ervan leren, geeft veel energie. Alleen op die manier kunnen we een circulaire economie in de infrastructuur bewerkstelligen.”

Frans Noordberger, programmamanager Duurzaamheid bij de provincie Noord-Holland, voegt toe: “Het hergebruik van liggers vraagt om een andere manier van denken. Wat vroeger naar de sloop ging, kunnen we nu nog tientallen jaren hoogwaardig hergebruiken. Eigenlijk is het heel logisch, omdat de levensduur van deze liggers vele malen langer is dan hun oorspronkelijke gebruiksduur. Het is dus eigenlijk een ‘no-brainer’ om ze opnieuw in te zetten. Dit project laat zien dat we als overheid en markt samen echt stappen kunnen zetten richting een circulaire economie.”

Leerproces

Dit project is een leerproces waarbij de partijen werken aan het standaardiseren van het hergebruik van betonelementen, zoals liggers. Hergebruik van liggers in een nieuwe constructie is een complexe operatie die meer eist dan traditionele bouwmethoden, maar de voordelen zijn groot. Hergebruik van liggers vermindert CO2-uitstoot en bespaart grondstoffen, met een mogelijke CO2-besparing tot wel 97% vergeleken met nieuwe liggers.

Opschaling

Het project met de hergebruikte liggers uit de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht is slechts het begin. Door ervaring op te doen, streven de partijen ernaar dit hergebruik in toekomstige projecten nog efficiënter en standaard in te zetten. Naast Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland zijn ook andere overheden, zoals waterschappen en gemeenten, bezig met circulair gebruik van hun infrastructuur.

Op naar Net Zero

Dura Vermeer heeft een duidelijk doel voor ogen. Halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 moet de uitstoot zelfs naar nul. Bij circulair bouwen draait alles om het hergebruik van materialen en het verminderen van het gebruik van primaire bouwstoffen. Hergebruik van liggers is een van de manieren waarop wij, samen met partners, in de praktijk vormgeven aan onze duurzaamheidsdoelen. Zo gaan wij samen Op naar Net Zero!