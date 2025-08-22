Op donderdag 21 augustus hebben gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van Provincie Limburg en gedeputeerde Stijn Smeulders van Provincie Noord-Brabant een aanbevelingenplan aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan is opgesteld in het kader van het Interreg North Sea project ‘Shore Power in European Shipping’ (SPIES) door België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In het plan worden aanbevelingen gedaan om het gebruik van walstroom in de Nederlandse binnenhavens makkelijker te maken en de impact van de scheepvaartsector op het milieu te verminderen.

Duurzame sector

Door schepen die aan de kade liggen van stroom te voorzien vanaf de wal (oever), in plaats van vanaf eigen motoren of generatoren, kan CO2 gereduceerd worden. Walstroomvoorzieningen voor de kustvaart en binnenvaart leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Het merendeel van de ligplaatsen voor de schepen is van Rijkswaterstaat. Om de sector te verduurzamen is een bijdrage van het Rijk van groot belang.

Directeur Bob Joosten van Wessem Port Services Group is blij dat het SPIES project niet alleen aanbevelingen bevat voor beleidsmakers, maar ook kijkt naar de gebruikers zoals havens en schippers. “Bij een goede aanleg van walstroominfrastructuur, is het van belang om aandacht te besteden aan concrete knelpunten in de praktijk. Denk daarbij aan hoog- en laagwater, de locatie van de walstroomkast ten opzichte van het schip, dubbel liggen van schepen en het manoeuvreren van een schip tijdens de belading. Belangrijke praktische elementen voor het veilig gebruik maken van walstroom.”

Aanbevelingen

In het plan dat het ministerie vandaag is aangeboden zijn 15 aanbevelingen voor de uitrol van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart en kustvaart in de Noordzeeregio uitgewerkt. De aanbevelingen, die mede tot stand zijn gekomen door een enquête onder binnenvaartondernemers, vaarwegbeheerders, kastenbouwers, hardware leveranciers en overheden van vijf landen, bieden een gestructureerde aanpak om de walstroominfrastructuur te verbeteren, de regelgeving aan te passen en duurzaamheid in de scheepvaartsector te bevorderen. Zo wordt het ministerie onder andere gevraagd de regelgeving voor ligplaatsen aan te passen, veiligheidsnormen voor walstroomkasten en aansluitkabels te bepalen en te investeren in walstroominstallaties.

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (Mobiliteit) vertelt: “Op dit moment ontbreekt het nog aan eenduidige walstroomfaciliteiten. Daardoor is het voor veel partijen op dit moment lastig een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de sector. We vragen het Rijk hier het voortouw in te nemen, zodat de krachten tussen havens, energiebedrijven en overheden gebundeld kunnen worden. Alleen zo kunnen we samen werken aan een duurzame scheepvaartsector.”