De markt voor tweedehands elektrische auto’s zit stevig in de lift. Ondanks deze snelle groei, worstelen veel Nederlanders nog altijd met de betaalbaarheid, beschikbaarheid en het gebrek aan betrouwbare informatie over auto’s met een stekker. De ondernemende pioniers achter Swapfiets, het fietsabonnement met de blauwe voorband, breken deze markt open. Met hun startup Eccasion maken ze het kopen van een tweedehands elektrische auto voor meer mensen zorgeloos, toegankelijk en betaalbaar. Hoe? Consumenten krijgen via een matching service exclusief toegang tot gesloten autoveilingen, normaal alleen beschikbaar voor handelaren. Met een slimme technologie om de beste match te vinden en persoonlijke aanpak helpt Eccasion mensen sneller en eenvoudiger overstappen op elektrisch rijden en draagt zo bij aan het verduurzamen van het wagenpark.

Pionieren, elektrificatie wagenpark versnellen

In 2024 verwisselden circa 85.000 tweedehands elektrische auto’s van eigenaar, een stijging van ongeveer +42% ten opzichte van 2023*. Naar schatting rijden er per 2030 zo’n 1.5 miljoen elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Eccasion is de eerste in de markt die zich volledig richt op 100% elektrische tweedehands auto’s met een slimme aanpak om te beste match te vinden, zonder tussenhandel. Op basis van een persoonlijke zoekopdracht biedt de startup mee op tweedehands exemplaren bij veilingen voor handelaren. Eccasion regelt verder alles inclusief standaard batterij controle, 14 dagen proeftijd en 12 maanden garantie.

Richard Burger, medeoprichter van Eccasion, over pionieren in een razendsnel ontwikkelende markt: “De transitie die de autosector nu doormaakt, is ongekend. Toch is een (tweedehands) elektrische auto aanschaffen nog niet zonder risico’s. Vanuit onze ervaring en technische achtergrond, bieden we een zorgeloze service voor het kopen van een tweedehands occasion om zo de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark te versnellen. Bij ons geen verborgen gebreken of gladde verkooppraatjes. Wie een tweedehands elektrische auto koopt via ons kan rekenen op alle beschikbare informatie, persoonlijke begeleiding en een betere prijs, we vertellen zelfs onze marge.”

Maatwerk zonder dealer of showroom

Nederland wil in 2050 schoon en stil de weg op. Elektrische auto’s zijn daarbij onmisbaar, maar nieuw zijn ze voor veel mensen vaak nog te kostbaar. De tweedehandsmarkt is dé plek waar elektrisch rijden echt toegankelijk wordt en waar de impact zit. Maar een gebruikte elektrische auto kopen gaat nog te vaak gepaard met flinke hobbels op de weg. De aanschaf van een tweedehands auto, zeker een elektrisch exemplaar, wordt door veel mensen gezien als een ingewikkeld en ontransparant proces. De markt is relatief nieuw en kopers hebben vaak geen tot weinig ervaring met elektrisch rijden. Ook de klassieke autodealer biedt niet altijd uitkomst in de zoektocht naar een stekkerauto.

Burger en medeoprichter Martijn Obers ontdekten veel ruimte om dit te verbeteren: “De sector heeft, vaak onterecht, te kampen met een slecht imago en dit remt de duurzame transitie onnodig. Wij brengen hierin verandering. Door onze expertise, radicale transparantie en directe toegang tot ex-lease elektrische auto’s zonder tussenhandel, kunnen we de doelgroep van elektrische occasion rijders optimaal bedienen.”

Onderzoek | Ontwikkeling markt, aandachtspunten bij aankoop elektrische auto

Het Nederlandse wagenpark bestaat inmiddels uit meer dan 9 miljoen auto’s. Hiervan zijn steeds meer exemplaren elektrisch. In 2023 was 2,2% van alle tweedehands auto’s in Nederland volledig elektrisch, tegenover 1,5% in 2022. Dat zijn relatief kleine percentages maar die laten wel een verdubbeling van de markt zien. Waar letten mensen op bij het kopen van een tweedehands elektrische auto? Uit onafhankelijk onderzoek door TNO (augustus ’24) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat het voor consumenten met name draait om:

Prijs | Prijs is voor de meeste mensen een belangrijke factor, of je nu een elektrische auto koopt of een benzineauto. Dat geldt zeker voor de ‘Prijsbewusten’ en de ‘Zekerheidszoekers’. Zij willen graag elektrisch rijden, maar wel voor een schappelijke prijs.

| Prijs is voor de meeste mensen een belangrijke factor, of je nu een elektrische auto koopt of een benzineauto. Dat geldt zeker voor de ‘Prijsbewusten’ en de ‘Zekerheidszoekers’. Zij willen graag elektrisch rijden, maar wel voor een schappelijke prijs. Actieradius | Hoe ver kom je op één acculading? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt, vooral de ‘EV-pioniers’ en de ‘Volgers’. Zij willen graag de zekerheid hebben dat ze met hun elektrische occasion ook langere afstanden kunnen afleggen zonder steeds te hoeven laden.

| Hoe ver kom je op één acculading? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt, vooral de ‘EV-pioniers’ en de ‘Volgers’. Zij willen graag de zekerheid hebben dat ze met hun elektrische occasion ook langere afstanden kunnen afleggen zonder steeds te hoeven laden. Kilometerstand | Net als bij ‘gewone’ tweedehands auto’s kijken mensen ook bij EV’s naar de kilometerstand. Een lage kilometerstand geeft een gevoel van betrouwbaarheid, vooral voor de ‘Zekerheidszoekers’ en de ‘Fossiele Rijders’.

Naast bovengenoemde factoren, speelt ook het volgende een belangrijkere rol bij de aanschaf van een tweedehands elektrische auto:

Snelladen | Dit is voor veel mensen een must-have. Dat kan met nagenoeg alle elektrische auto’s, maar lang niet iedereen weet dat. De mogelijkheid om in korte tijd de accu weer vol te laden, neemt een belangrijke drempel weg voor elektrisch rijden.

| Dit is voor veel mensen een must-have. Dat kan met nagenoeg alle elektrische auto’s, maar lang niet iedereen weet dat. De mogelijkheid om in korte tijd de accu weer vol te laden, neemt een belangrijke drempel weg voor elektrisch rijden. Innovaties | Zoals Vehicle-to-Grid (V2G), waarbij je de energie uit je auto weer terug kunt leveren aan het net, wordt steeds interessanter, al is dit nog een beetje toekomstmuziek. Dergelijke technologische ontwikkelingen zorgen er in ieder geval wel voor dat EV’s steeds praktischer en aantrekkelijker worden voor een groter publiek.

Een opvallende ontdekking in het TNO-onderzoek is dat veel mensen denken dat ze alles al weten over elektrische auto’s, terwijl ze er nog nooit zelf in hebben gereden. Slechts 40% van de ondervraagden heeft daadwerkelijk ervaring met een EV, maar liefst 74% denkt genoeg kennis te hebben om een goede keuze te maken. Hier is sprake van een behoorlijke mismatch.

Foto: Martijn Obers en Richard Burger