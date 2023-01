Van 6 februari tot 11 februari vindt de achtste editie van de Week van de Circulaire Economie plaats. Tijdens deze week geven organisaties die vooroplopen in de duurzame transitie een kijkje in hun circulaire bedrijfsmodel. Door middel van een veelzijdig programma stippen koplopers verschillende invalshoeken en onderwerpen aan om anderen te inspireren circulair(der) te ondernemen. Uit het vorige week gepubliceerde The Circularity Gap Report 2023 blijkt dat de transitie hard nodig is. De wereldeconomie is de afgelopen zes jaar minder circulair geworden: het hergebruik van materialen daalde van 9,1% naar 7,2%. Daarnaast hebben we in de afgelopen 20 jaar wereldwijd net zoveel grondstoffen gebruikt als de gehele 20ste eeuw. Hier moet snel verandering in komen om (inter)nationale klimaatdoelen te behalen, verlies van biodiversiteit tegen te gaan en ervoor te zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van de import van grondstoffen uit andere landen. Daarom geven meer dan honderd pioniers uit diverse branches het goede voorbeeld tijdens de achtste Week van de Circulaire Economie. Met workshops, debatten en excursies tonen zij hoe zij de circulaire economie in de praktijk brengen. Zo ook in de regio Amsterdam bij circulaire hubs als CIRCL, MAAK Haarlem en Bioplastics Hub.

“Om de transitie naar een circulaire economie te maken hebben we elkaar hard nodig. Verhalen van pioniers over hun aanpak, valkuilen en successen inspireren ondernemers met circulaire ambities om aan de slag te gaan”, aldus Jan Heijns, projectleider van de Week van de Circulaire Economie. “En tijdens deze week wordt daar een podium aan geboden. Bouwmateriaal maken van zeewier, de pitch voor je circulaire bedrijfsplan oefenen met experts, de opening van een circulair perron en hoe wetgeving kan helpen bij het bereiken van je circulaire ambities. Voor ondernemers in iedere sector genoeg voorbeelden om nog dit jaar verandering teweeg te brengen!”

De Week van de Circulaire Economie opent ieder jaar met de Nationale Conferentie Circulaire Economie, met dit jaar onder anderen sprekers als staatssecretaris Vivianne Heijnen en Marko Hekkert, directeur van Planbureau voor de Leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst worden voor de vijfde keer de Circular Awards uitgereikt, waar innovatieve projecten en organisaties worden beloond voor hun circulaire impact. De Week van de Circulaire Economie richt zich vooral op ondernemers in de regio. Hieronder vind je een aantal hoogtepunten uit de programmering in de regio Amsterdam:

1. Systeem perspectief

7 februari van 13:30 uur tot 18:30 uur bij CIRCL

Bij CIRCL staat de hele dinsdag in het teken van systeem perspectief. Hoe versnellen we dit jaar de transitie naar een volledig circulair systeem? Hoewel liefst een kwart van de Nederlandse economie al circulair is, moeten we de komende jaren drastische hervormingen doorvoeren om zicht te houden op de doelstelling van een volledige circulaire economie in 2050: we zitten midden in de kanteling naar een ander systeem. Hoe schakelen we dit jaar door naar de volgende versnelling? De dag bestaat uit verschillende programmaonderdelen als ‘Radicale innovatie in een crisissituatie’, ‘Panel: Full Circle – versnellen naar een circulair systeem’, ‘Inspiratie Breakout – Regeneratief Voedselsysteem’ en ‘Inspiratie Breakout – Wet en regelgeving’. Tot slot is er ook nog een netwerkborrel. Aanmelden en/of meer weten over dit evenement kan via deze link.

De rest van het programma van CIRCL tijdens de Week van de Circulaire Economie vind je op de website.

2. Interior Intensive

7 februari van 13:00 uur tot 19:00 uur bij D/Dock

Circulaire hub The Substitute organiseert in samenwerking met Furnify en Cooloo een inspirerende middag voor interieurontwerpers, architecten, producenten, merken en woonretailers. Samen met experts duiken ze in de ‘duurzaamheidsjungle’. Welke regelgeving komt er op deze groepen af? Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten richting circulariteit? Het programma bestaat onder andere uit een ronde tafel discussie (‘hoe navigeer jij je bedrijf naar een circulaire toekomst?’) en een speeddate sessie. Aanmelden en/of meer weten over dit evenement kan via deze link.

3. Bioplastics Info, Expo en Netwerkdag

9 februari van 09:30 uur tot 17:00 uur bij Bioplastics Hub

De Bioplastics Hub laat de mogelijkheden zien van fossielvrije, innovatieve materialen voor retail verpakkingen en producten. De focus van deze hub ligt voornamelijk op het globale plastic- en verpakkingsprobleem. Daarnaast biedt deze hub inzichten in bijvoorbeeld waardeketens, productietechnieken, LCA’s en de end-of-life opties voor producten. Op donderdag word je meegenomen in de wereld van bioplastics met informatie over sourcing, productietechnieken, coatings, recycling, microplastic en veel meer. Aanmelden kan door te mailen naar dit adres en meer informatie vind je hier.

4. Workshop ‘Maak van je eigen plastic afval gerecycled speelgoed’

10 februari van 14:00 uur tot 17:00 uur bij MAAK Haarlem

Bij de plasticworkshop van MAAK Haarlem leer je alles over plastic recycling. Ouders en kinderen nemen hun eigen van tevoren gewassen plastic doppen (ongeveer 20 stuks) mee. Deze worden gesorteerd, vermalen en op kleur geselecteerd. Vervolgens wordt van de snippers speelgoed gemaakt en het eindresultaat mag je uiteraard mee naar huis nemen. Aanmelden en/of meer weten over dit evenement kan via deze link

De rest van het programma van MAAK Haarlem tijdens de Week van de Circulaire Economie vind je op de website.

5. Roetz

6 februari tot en met 10 februari van 08:30 uur tot 17:00 uur bij Roetz Fair Factory

Circulair en sociaal fietsenmerk Roetz, Circular Award winnaar van vorig jaar, zet zijn deuren open tijdens de Week van de Circulaire Economie. Bij Roetz geloven ze in tweede kansen en wordt gestreefd naar een circulaire en inclusieve samenleving. Ze zien bruikbare grondstoffen waar anderen schroot zien en talenten in mensen waar anderen juist hun valkuilen waarnemen. In de Roetz Fair Factory maken mannen en vrouwen met een ‘rugzak’ prachtige designfietsen vanuit afgedankte tweewielers. Met de hand én met trots. Roetz leidt ze op tot ervaren fietsenmakers met verstand van zaken en goede vooruitzichten voor een vaste baan. Je bent iedere dag van de week welkom om een proefrit te maken en meer te horen over de nieuwste circulaire innovatie: Roetz Life. Meer weten over dit evenement kan via deze link.

Circular Awards

Uit een lange lijst met aanmeldingen heeft de jury de finalisten bekend gemaakt.

Notitie Rode Draden

Naast de organisatie van de Week van de Circulaire Economie publiceert het Versnellingshuis Circulair! volgende week de notitie Rode Draden, waarin het jaarlijks structurele belemmeringen signaleert die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen.

Bekijk het volledige programma op: https:// deweekvandecirculaireeconomie. nl

Beeld: Circulaire hub CIRCL in Amsterdam. Credits: CIRCL