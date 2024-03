Van 11 tot en met 16 maart vindt de negende editie van de Week van de Circulaire Economie plaats. Op bedrijfsterreinen en bij circulaire hubs overal in het land geven ondernemingen uit uiteenlopende branches op circulair gebied, van multinational tot eenpitter, een kijkje in hun circulaire bedrijfsmodel. Dit is vaak nog onzichtbaar voor het grote publiek. Tijdens de Week gaan de deuren open om andere ondernemers vooruit te helpen maar ook voor nieuwsgierige bezoekers.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “In een circulaire economie gaan we op een duurzame manier om met onze grondstoffen. Circulair ondernemen zorgt daarbij voor een verandering van perspectief: afval is dan niet het einde maar juist het begin van een nieuwe kans. Dat is goed voor het klimaat, de biodiversiteit, het milieu én onze autonomie. Tijdens de Week van de Circulaire Economie laten koplopers vanuit het bedrijfsleven en overheden zien hoe onze nieuwe economie eruit kan zien en brengen ze deze transitie in beeld. Een feest van inspiratie en een mooi inkijkje in een volledig circulair Nederland in 2050!”

Meer dan honderd pioniers uit diverse branches laten het goede voorbeeld zien tijdens de Week van de Circulaire Economie. Met workshops, debatten en excursies tonen zij hoe zij de circulaire economie in de praktijk brengen.

Om de transitie naar een circulaire economie te maken hebben we elkaar hard nodig. Verhalen van pioniers over hun aanpak, valkuilen en successen inspireren ondernemers met circulaire ambities om aan de slag te gaan”, aldus Jan Heijns, aangesloten bij het Versnellingshuis, de initiatiefnemer van de Week van de Circulaire Economie. “De Week biedt een podium aan deze initiatieven. Een rondleiding door een werkplaats waar ze motoren en compressoren remanufacturen, pitches van circulaire start-ups aan financiers, een kijkje in de keuken bij een bierbrouwerij, een bezoek aan modulaire woningen van hout en een sessie over welke circulaire regelgeving er allemaal aankomt vanuit Brussel. Voor ondernemers in iedere sector genoeg inspiratie om in 2024 verandering teweeg te brengen!”

De Nationale Conferentie Circulaire Economie vindt ook plaats in de Week van de Circulaire Economie, met dit jaar onder anderen sprekers als staatssecretaris Vivianne Heijnen en Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima zal ook aanwezig zijn en een toespraak houden. Tijdens de conferentie worden voor de zesde keer de Circular Awards uitgereikt, waar innovatieve projecten en organisaties worden beloond voor hun circulaire impact.

Programma

De Week van de Circulaire Economie is een landelijk podium met activiteiten in regio’s verspreid over het hele land. Hieronder vind je een aantal hoogtepunten uit de programmering:

Het grote verspilling vrije diner

14 maart van 18:00 tot 20:30

Georganiseerd door: BlueCity, Rotterdam

Dat je met gered voedsel een lekker en voedzaam diner kan maken, laten Rotterdamse chefs Perry de Man, ambassadeur van Het Nieuwe Nassen en Lennart Burggraaf, Green Chef van Stadion Feyenoord proeven tijdens Het Nieuwe Nassen Grote Verspillingsvrije Diner. De chefs redden in een viergangen diner zoveel mogelijk voedsel van de prullenbak. Wat de chefs precies gaan serveren, dat weten ze dus nog niet. Wat ze in ieder geval niet serveren, is vlees en vis. We kunnen wel alvast verklappen dat er brood en veel geredde groenten op verschillende manieren bereid op je bord komen. Brood en deegwaren worden namelijk het meest weggegooid. Ook groente, fruit, aardappelen en zuivel belanden helaas vaak in de kliko. En tot slot laten Perry en Lennart je kennismaken met een bijzondere lokale krachtpatser: de gele erwt. Meer informatie over dit evenement vind je hier.

Bekijk het volledige programma op: https:// deweekvandecirculaireeconomie. nl

De rol van AI in een circulaire economie

11 maart 2024 van 15:00 tot 16:30

Georganiseerd door Sustainlab

De transitie naar een circulaire economie in Nederland vertraagt. Dit was een van de conclusies uit de recente publicatie van de ‘New Economy Index’ van MVO Nederland. Kan kunstmatige intelligentie (AI) een gamechanger zijn en de transitie naar een circulaire economie versnellen? En op welke manieren draagt AI nu al bij aan minder afvalstromen? Deze vragen worden beantwoord tijdens een discussiegesprek. Meer informatie over dit evenement vind je hier.

Van theorie tot circulaire sextoys

12 maart van 20:00 tot 21:00

Georganiseerd door: Campus Fryslân

De circulaire economie wordt steeds belangrijker. Voor onze huidige welvaart gebruiken we meer dan twee aardes aan hulpbronnen. We hebben maar één aarde en daar moeten we het mee doen. Dat betekent dat we ons drastisch en snel moeten aanpassen, ook omdat de wereldbevolking nog steeds groeit en steeds meer mensen nog rijker willen worden. In deze lezing introduceert Gjalt de Jong het hoe en waarom van de circulaire economie met tips voor bedrijven en consumenten. Onze masterstudent Megan Nation presenteert haar onderzoek waar je in eerste instantie om moet lachen, maar waaruit blijkt dat wetenschap helemaal niet saai is: het recyclen van seksspeeltjes. We produceren wereldwijd enorme hoeveelheden sextoys. De grootste producent zit midden in Drenthe en sponsort FC Emmen! Maar kunnen we ze ook recyclen? Vaak bestaan ze uit kostbare grondstoffen en weggooien is uiteraard zonde. Megan zal praten over schaamte, taboes en mogelijke oplossingen. Meer informatie over dit evenement vind je hier.

Bekijk het volledige programma op: https:// deweekvandecirculaireeconomie. nl

Circular Awards

Uit een lange lijst met aanmeldingen heeft de jury de finalisten geselecteerd die in aanmerking komen voor een Circular Award. De awards worden toegekend aan innovatieve en circulaire projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden die een buitengewone bijdrage leveren aan de bevordering van de circulaire economie. Op basis van criteria als circulariteit in de strategie, gemaakte impact, samenwerkingen met anderen in de keten en het businessmodel heeft een vakjury bestaande uit gerenommeerde experts de kanshebbers gekozen.