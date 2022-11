Het wereldberoemde Italiaanse ontwerpbureau Pininfarina, ontwerper van de befaamde Ferrari Testarossa en Maserati Quattroporte, heeft een futuristische elektrische brommer ontworpen voor de Nederlandse producent Eysing. Deze fabrikant is geïnspireerd door het roemruchte Eysink, de oudste fabrikant van Nederlandse auto’s en motorfietsen, ooit begonnen in 1886 in Amersfoort.

In het Brabantse Vught bliezen de boezemvrienden Alain van Dijk (27), Rik Smits (28), Stijn Smit (23) en Jasper Smit (27) het oeroude design in 2017 met succes nieuw leven in. Dat is niet onopgemerkt gebleven, zelfs niet voor de beroemde Italiaanse topontwerpers van Pininfarina. De Italianen spotten het jonge Brabantse bedrijf in de lente van dit jaar en zien in Eysing de ideale partner voor de ontwikkeling van e-mobility ‘met een rijk verleden’.

Exclusief karakter

De onderneming uit Vught maakte eerder naam met het ontwerp van een e-moped met retro-uitstraling, een eerbetoon aan de vooroorlogse motorfiets. De ‘Eysing designed by Pininfarina’ wordt als opvolger van de Eysing Pioneer een e-moped met Italiaans karakter en vermogen van Nederlandse makelij.

“Wij zijn al langer bezig met elektrische mobiliteit en zoeken continu naar partijen met wie wij kunnen samenwerken. Eysing heeft veel overeenkomsten met ons. Het is een merk dat een exclusief karakter heeft en waarde hecht aan de uitstraling van zijn producten”, zegt Fabio Colario, head of sales van Pininfarina. De samenwerking tussen de e-moped-fabrikant uit Vught en het Italiaanse bureau kwam tot stand door scouting. “Om een leidende rol te spelen op e-mobiliteit is het zaak dat je in de gaten houdt welke ontwikkelingen er spelen. Zodoende kwamen wij via social media in contact met Eysing en de visie van het bedrijf.”

Wens in vervulling

“We zijn trots om Eysing te verwelkomen als lid van de Pininfarina-familie”, zegt Kevin Rice, CCO van Pininfarina. Hij noemt de passie en visie van de Nederlanders doorslaggevend voor de samenwerking. “Met de Pioneer hebben zij geschiedenis geschreven. Die lijn zetten wij voort met ons ontwerp door het verleden en de toekomst te verbinden. Zo spreken we op dezelfde wijze de fantasie aan zoals Eysing dat eerder deed met zijn eerste ontwerp.”

Met de samenwerking tussen de e-moped-producent en het ontwerpbureau uit Turijn gaat een wens van de vier vrienden in vervulling. “In eerste instantie konden we het niet geloven”, zegt Jasper Smit, hoofd marketing van Eysing. “Het is bijzonder dat wij de opvolger van onze eerste e-moped ontwikkelen met Pininfarina. Qua design staan zij op topniveau. Wij zijn dan ook apetrots op de samenwerking.”

Internationale impuls

Nu krijgt Eysing een internationale impuls door de samenwerking met het Italiaanse ontwerpbureau. Pininfarina ontwierp in de afgelopen decennia diverse modellen van Italiaanse automerken zoals Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia en Fiat.

De ‘Eysing designed by Pininfarina’ wordt donderdag 8 december om 12.00 uur onthuld op zakenbeurs Masters Expo in beursgebouw RAI Amsterdam. Vanaf dat moment is het mogelijk om online een productieslot aan te schaffen. De aanvraag voor een typegoedkeuring wordt komend jaar ingediend bij de RDW, verantwoordelijk voor de registratie van voertuigen in Nederland. Naar verwachting worden de eerste modellen begin 2024 geleverd.

Over Eysing

E-moped producent Eysing ging in 2017 van start met het ontwerp van de Eysing Pioneer, een innovatieve e-moped met retro uitstraling. Founders Alain van Dijk (27), Rik Smits (28), Stijn Smit (23) en Jasper Smit (27) delen dezelfde liefde voor automotive. De lijnen van een vooroorlogse motorfiets van de Nederlandse automobiel- en motorfabrikant Eysink uit Amersfoort dienden als inspiratiebron voor het eerste model van het moderne Eysing.

van links naar rechts: Rik Smits, Stijn Smit, Alain van Dijk, Lars Bollen en Jasper Smit