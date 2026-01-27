Jaarlijks worden in Nederland vijf keer zoveel nieuwe elektrische en elektronische apparaten op de markt gebracht als dat er worden hergebruikt. Dat terwijl deze producten verantwoordelijk zijn voor maar liefst 45 procent van de milieu-impact van consumptiegoederen. De Lang Leve Elektronica (LLE) Coalitie brengt producenten, retailers, reparateurs, afvalbedrijven, beleidsmakers en kennisinstellingen samen om die trend te doorbreken. Met concrete projecten versnelt de coalitie de transitie naar meer circulair gebruik van elektronica in Nederland.

In het artikel “Van ambitie naar actie: de projecten van de Lang Leve Elektronica Coalitie” maakt de coalitie de balans op van de voortgang die in 2025 is geboekt langs drie cruciale transitielijnen: tweedehands, reparatie en onderhoud.

Tweedehands: hergebruik mogelijk maken via betere inzameling

Binnen de transitielijn tweedehands werkt de coalitie aan betere inzameling voor hergebruik. In de eerste helft van 2026 start een landelijke pilot op milieustraten, waarin nieuwe inzamelmiddelen worden getest om schade aan apparaten te voorkomen en hergebruik te vergroten. De focus ligt op producten met voldoende hergebruikpotentie en verkoopwaarde.

Reparatie: repareren net zo vanzelfsprekend maken als nieuw kopen

Bij reparatie richt de coalitie zich op het verlagen van drempels voor consumenten. Door de volledige klantreis rondom reparatie in kaart te brengen, worden concrete oplossingen ontwikkeld om repareren net zo vanzelfsprekend te maken als nieuw kopen. Onderdeel hiervan is het project “De Moeite Waard”, waarin de coalitie werkt aan een eerste concept dat consumenten met (onder meer) AI ondersteunt bij de vraag of reparatie zinvol is.

Onderhoud: apparaten langer laten meegaan door proactief onderhoud

Ook proactief onderhoud krijgt aandacht. Met onder andere QR-codes op apparaten, onderhoudsreminders en AI-ondersteuning wil de coalitie consumenten stimuleren om apparaten beter te onderhouden. De eerste pilots, onder andere met retailers en onderhoudspartners, staan op het punt van starten.

Op weg naar 2030

Onderzoek van CE Delft laat zien dat levensduurverlenging van elektronica kan leiden tot een CO₂-reductie van circa 2 Mton in 2030. De projecten van de Lang Leve Elektronica Coalitie vormen belangrijke bouwstenen in de routekaart richting een circulaire elektronicasector, maar vragen om verdere samenwerking en opschaling.

De Lang Leve Elektronica Coalitie komt voort uit het ketendoorbraakproject elektrische en elektronische apparaten, een initiatief vanuit het Versnellingshuis. De coalitie nodigt producenten, retailers, reparateurs, beleidsmakers en kennispartners uit om aan te haken en samen te bouwen aan een toekomst waarin elektronica langer meegaat en grondstoffen beter worden benut

Deelnemende organisaties

Techniek Nederland, Road2Work, NVRD, Het Groene Brein, ATAG, Miele, Strijbosch, United Retail, Electronic Partner, Renewd, CE Service Group, Dynafix, Repair Cafe Jafix, Witgoed Brigade, Peerby, BlueMovement, Stichting Open, ACV, Dar, TU Delft, APPLiA, Branchevereniging Kringloop Nederland, Raad Nederlandse detailhandel, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Transitieagenda Consumptiegoederen, Consumentenbond

Ketenregisseur: NewForesight