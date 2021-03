Pilot innovatief inzamelconcept met Amsterdamse McDonald’s restaurants reduceert CO2-uitstoot

McDonald’s, City Hub, HAVI en waste-to-productbedrijf Renewi zijn per direct gestart met een pilot dat de afvalinzameling van de Amsterdamse McDonald’s restaurants aan de Kalverstraat, de Nieuwendijk en de Kinkerstraat op een zo schoon mogelijke wijze plaats te laten vinden. De pilot is gestart met twee McDonald’s vestigingen met de ambitie deze verder uit te breiden naar meerdere vestigingen binnen Amsterdam. Centraal in de pilot staan de elektrisch aangedreven city trailers van City Hub die nadat deze de goederen in de stad afleveren ook de lege trailers vullen met de reststromen van de restaurantketen. De trailers brengen de containers naar een Renewi locatie alwaar de verdere verwerking plaatsvindt. De logistieke oplossing levert een enorme bijdrage aan de zero emissie doelstellingen van de stad Amsterdam.

“Het afval van de McDonald’s restaurants kent veel volume, maar relatief weinig gewicht. Het wordt daarom samengeperst in de afvalcontainers, waardoor er wel tot vier keer zoveel afval in de container past. Met oog op de toekomst is HAVI op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingen voor efficiënte en duurzame binnenstad logistiek. De city trailers van City Hub brengen goederen vanaf een locatie aan de rand van de stad met elektrische voertuigen naar het centrum. De oplossing zorgt voor minder verkeerslawaai, minder drukte en minder CO 2 uitstoot”, aldus Anne-Marie Verouden (Sustainability Lead North West Europe) van HAVI. De lege city trailers worden nu benut met het samengeperste afval van McDonalds dat naar Renewi aan de Kajuitweg wordt gebracht. Daar worden de containers geleegd en gereinigd. Schone containers staan weer klaar om naar de twee pilot locaties van McDonald’s in Amsterdam gebracht te worden.

“Middels deze unieke samenwerking is dit inzamelconcept tot stand gekomen”, zegt Frans-Luuk Bouwers, CEO van City Hub. “Het toont maar weer eens aan dat door slim na te denken en samen te werken met diverse partijen een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een stad. Daarnaast levert het de McDonalds locaties een enorm voordeel op, doordat zeven dagen per week deze service kan worden verleend.”

De reststromen, zoals papier en karton worden gerecycled, het overige bedrijfsafval wordt in de Renewi IcoPower fabriek, eveneens gevestigd aan de Kajuitweg, opgewerkt tot een brandstofbriket. “Circulaire oplossingen vragen om samenwerking”, zegt René Heijmeskamp, Commercial Director a.i. Commercial Waste Nederland. “Het zit in ons DNA om te blijven zoeken naar manieren om steeds meer CO2 te besparen en materialen uit reststromen een tweede leven te geven. Renewi kan bedrijven helpen meer circulair te worden. Door mee te denken en bedrijven te adviseren over hoe hun afval beter verwerkt kan worden. Door gezamenlijk innovatieve oplossingen uit te werken om hun CO2-footprint nog lager te maken wat tot slot de hele gemeenschap ten goede komt.”