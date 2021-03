Pieter Pot wint SBI Initiatief van het Jaar- verkiezing

Dit jaar heeft Sustainable Brand Index ™ de juryprijs uitgereikt aan Pieter Pot in de ‘Initiatief van het Jaar’-verkiezing. Deze vakprijs is een eerbetoon aan een uitzonderlijk duurzaam initiatief op de Nederlandse markt.

Pieter Pot, de eerste online supermarkt die zijn producten in circulaire verpakkingen aanbiedt, daagt de status quo uit om ‘verpakkingsvrije boodschappen’ beschikbaar te maken voor de massaconsument. Pieter Pot heeft de laagste CO2-voetafdruk om boodschappen te doen voor de consument en dit wil Pieter Pot graag mainstream laten worden.

Pieter Pot slaagt erin om de steeds groter wordende ergernis rondom verpakkingen om te zetten in schaalbaarheid en dat in een indrukwekkend tempo. De jury bewondert het originele concept, en vooral het feit dat Pieter Pot het licht en leuk maakt. De propositie is makkelijk te begrijpen met een zeer sterke branding en naamgeving. Het verhaal achter Pieter Pot getuigt van visie en de jury is zeer onder de indruk van de drive en de ambities van Jouri Schoemaker & Martijn Bijmolt, de mannen achter Pieter Pot. Daarom gelooft de jury dat Pieter Pot mainstream kan worden en vindt dan ook dat Pieter Pot de absolute winnaar is van SBI Initiatief van het Jaar 2021.

Tweede prijs is voor het helpende bord van HAK

HAK heeft op basis van wetenschappelijke inzichten van Wageningen University & Research een bord ontwikkeld dat kinderen helpt meer groenten te eten. Het is een oplossing die nog niet bestaat.

Net als de groenten van HAK moest ook het bord van zo dichtbij mogelijk komen. HAK wilde graag dat het een lokaal product zou zijn.

De jury vindt het initiatief van het helpende bord van HAK inspirerend! Het is innovatief, het kan een langdurige impact hebben en het is met liefde en aandacht neergezet. Over alle aspecten heeft HAK goed en zorgvuldig nagedacht en dat vindt de jury bewonderenswaardig. HAK draagt op een spannende en verrassende wijze bij aan gedragsverandering om mensen meer plantaardig te laten eten.

Aupings verhaal van anderhalf miljoen matrassen wint de derde prijs

Auping wil bewustwording bij mensen creëren voor het enorme milieuprobleem dat afgedankte matrassen veroorzaken. Daarom heeft Auping het Verhaal Van 1,5 Miljoen matrassen gelanceerd rond de introductie van ’s werelds eerste circulaire matras Auping Evolve. In het verhaal vormden oude matrassen de drager van Aupings nieuwe boodschap.

De jury vindt Aupings verhaal een indrukwekkend voorbeeld van een impactvolle launch van een volledig circulair product. Het getuigt van een enorme hoeveelheid lef om je product totaal opnieuw uit te vinden en Auping doet het!

De jury roemt de creatieve campagne waarin oude matrassen worden gebruikt om het verhaal te vertellen. Auping trekt met deze campagne op een impactvolle manier de aandacht voor recycling van matrassen. De jury geeft Auping de derde plaats voor de SBI Initiatief van het Jaar 2021- vakprijs.

Reflower ontvangt een eervolle vermelding

Reflower staat voor ‘Flowers as a Service’ met kunstbloemen, een alternatief voor verse bloemen dat de bloemenindustrie uitdaagt om te verduurzamen. Reflower moedigt mensen aan om mee te doen aan de circulaire economie.

De jury bewondert de sympathieke startup met een enorm zware opgave, namelijk het doorbreken van het taboe op kunstbloemen. Dat doet Reflower op een verfrissende wijze en dat vindt de jury fantastisch.

De jury is onder de indruk van het concept en ziet op termijn Reflower uitgroeien tot een nieuwe standaard: minder verse bloemen, meer kunstbloemen.

Om deze reden geeft de jury Reflower een eervolle vermelding als het gaat om het SBI Initiatief van het Jaar 2021.

De 6 finalisten

Vanaf begin december 2020 had iedereen de mogelijkheid een onderneming, een campagne, een lancering of een specifiek product te nomineren. Een onafhankelijke jury heeft vervolgens beoordeeld welke van de initiatieven het beste voldoet aan de criteria die aan de prijs ten grondslag liggen.

Uit de 41 ingezonden initiatieven zijn 6 finalisten overgebleven:

Reflower

Bring Back Friday – IKEA

Het verhaal van 1,5 miljoen matrassen – Auping

Duurzaam Wonen (Dit is de tijd van doen) – ASR

Het Helpende Bord – HAK

Pieter Pot

Over de vakprijs SBI Initiatief van het Jaar

In 2014 is de vakprijs geïntroduceerd in Zweden door SB Insight, het bedrijf achter Europa’s grootste merkenonderzoek gericht op duurzaamheid, Sustainable Brand Index. Jaarlijks wordt de prijs toegekend tijdens de uitreiking van de awards in Stockholm, waar het onderzoek achter de Sustainable Brand Index haar roots kent. Vorig jaar is de prijs ook geïntroduceerd in Noorwegen en Nederland.

De prijs is bedoeld om duurzaamheidswerk en communicatie aan te moedigen die het verschil zichtbaar maakt in Nederland voor mens, maatschappij of het milieu.

Nominaties zijn beoordeeld door de jury op basis van een reeks criteria.

De criteria voor 2021 waren:

INNOVATIE – test het initiatief iets nieuws en/of daagt het bestaande normen binnen de branche waarin het opereert uit?

ENGAGEMENT – creëert het initiatief consumentenbetrokkenheid en/of stimuleert het tot duurzamer gedrag?

IMPACT – heeft het initiatief het potentieel om blijvende positieve verandering teweeg te brengen?

CREATIVITEIT – onderscheidt het initiatief zich door zijn creatieve uitvoering, bijv. ontwerp, branding of communicatie?

De jury bestaat uit experts binnen de branche die dagelijks met duurzaamheid, branding en/of communicatie bezig zijn:

Leontine Gast – CEO The Terrace

Maurits Groen – Co-founder WakaWaka & Kipster

Roderick Mirande – Redacteur Adformatie

Sander Veenendaal – Founder Heldergroen

Ewa Skotnicki – Head of Brand Fairphone

Annemarije Tillema – Country Director SBI NL

Foto: Jouri Schoemaker (rechts) en Martijn Bijmolt, oprichters van Pieter Pot.