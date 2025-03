Lidl is begonnen met de bouw van de duurzaamste supermarkt van Nederland, Lidl Zero Capelle. Deze CO2 neutrale winkel komt middenin Capelle te staan, pal tegenover de huidige vestiging. Wethouder Sjoerd Geissler gaf vandaag, in de Week van de Circulaire economie, het startsein voor de bouw door de eerste heipaal de grond in te slaan.

Hoogste duurzaamheidsscore

De nieuwe winkel wordt de derde Lidl Zero van Nederland. Uitgangspunten bij de bouw van deze Zero zijn dat de winkel een lage impact heeft op het milieu en dat er ‘nul-op-de-meter’ wordt gerealiseerd. De CO2 uitstoot wordt onder andere geminimaliseerd door veel met hout te bouwen en oude materialen een tweede leven te geven. De beperkte CO2 die vrijkomt bij de bouw van de winkel wordt gecompenseerd door het eigen parkeerterrein. Door het gebruik van energiezuinige installaties is de energievraag beperkt.

Lidl ontving voor het ontwerp een duurzaamheidsscore (GPR) van een 8,5. Dit is de hoogst behaalde duurzaamheidsscore ooit in supermarktland. Thijs Frijters, manager filiaalbouw Lidl Nederland: “Na onze ervaringen bij het ontwerp en de bouw van onze Zero filialen in Woerden en Almere zetten we in Capelle aan de IJssel de volgende stap. Een ‘nul-op-de-meter’ filiaal waarbij de CO2 uitstoot om het filiaal te bouwen beperkt wordt en vervolgens CO2 uit de lucht wordt afgevangen door gebruik te maken van olivijn*. Dit maakt deze winkel niet alleen energie neutraal, maar ook CO2 neutraal.”

Focus op circulariteit

De milieu-impact van Lidl Zero Capelle wordt laag gehouden door zo veel mogelijk hergebruik van materialen. Dit omvat onder andere een houten draagconstructie, prefab houtskelet bouw en isolatie van oude kleding. Bestaande heipalen, die uit de tijd van de Ford garage stammen, worden gebruikt om de nieuwe winkel op te bouwen.

Nul-op-de-meter’ door ruim 1.300 zonnepanelen op het dak, gevel en solar car parking

Over het gehele dak, op de gevel en op de daken van de carports komen ruim 1.300 zonnepanelen die zorgen dat de winkel straks ‘0’ op de energiemeter heeft. Klanten kunnen op het duurzame parkeerterrein hun auto opladen. Vanuit het distributiecentrum in Waddinxveen wordt de winkel met elektrische vrachtwagens bevoorraad.

Vergroening en verkoeling van de omgeving

Er komt niet alleen een mooie en duurzame winkel, de omgeving wordt ook groener en koeler. Lidl stimuleert de biodiversiteit door bomen en planten te integreren in het gebied en nestkasten voor insecten te plaatsen. De parkeerplaats wordt voorzien van grasbetonklinkers, die de waterdoorlaatbaarheid bevorderen en zorgen voor vermindering van hitte.

Derde Lidl Zero

Duurzaamheid zit bij Lidl in het dna. Zo opende de supermarkt in 2019 al een ‘Lidl Zero’ in Woerden, de eerste energiecirculaire supermarkt van Nederland. In 2021 opende Lidl in Almere de tweede Lidl Zero. Daar liet Lidl zien wat er op het gebied van duurzaam bouwen allemaal mogelijk was. Er werd zelfs een compleet eigen park van 14.000m2 rondom het pand aangelegd om de vrijgekomen CO2 bij de bouw te compenseren. Met dit filiaal in Capelle aan de IJssel zet Lidl een nieuwe stap!

*Olivijn

Olivijn is een gesteente dat CO2 uit de lucht haalt. Het komt in grote delen van de wereld in enorme hoeveelheden voor. In vergruisde vorm wordt het gebruikt rondom de nieuwe winkel, bijvoorbeeld in de plantenbakken.