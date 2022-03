PHOMI MCM heeft als eerste bouwproduct in de Nationale Product Catalogus de maximale score behaald. Het product is op basis van duurzaamheid, circulariteit en gezondheid gemeten en beoordeeld volgens het Global Sustainable Enterprise Systeem (GSES). De Nationale Product Catalogus (NPC) ambieert om de meest betrouwbare bron te worden voor circulaire productdata: alle bouwproducten in één database voor iedereen gratis toegankelijk. Dat faciliteert de inkoop van duurzame bouwproducten. Laagdrempelig en transparant.

PHOMI produceert en levert flexibele ecotegels, geschikt als wand- en gevelbekleding, dus voor binnen en buiten. De technologisch hoogstaande producten zijn gebaseerd op klei: Modified Clay Materials (MCM). Met de uitstraling van steen, natuursteen, hout, beton, metaal, geweven structuren en leer. PHOMI-producten zijn waterafstotend, vorst- en hittebestendig, schok- en impactbestendig, niet-ontvlambaar, duurzaam en 100% recyclebaar. Het is verkrijgbaar in een bijna oneindig aantal uitvoeringen voor elke gewenste sfeer. PHOMI is lichtgewicht, flexibel en in veel uitvoeringen ultradun (2 mm).

De Nationale Product Catalogus, een initiatief van Cirkelstad en GSES, bevat vele producten, waaronder vele honderden bouwproducten. Cirkelstad faciliteert onder het motto, ‘geen afval, geen uitval’ koplopers op het gebied van circulair bouwen. Van alle producten in de NPC is PHOMI de eerste met de maximale duurzaamheidsscore. De in de catalogus opgenomen producten variëren van isolatiematerialen tot diverse soorten wandbekleding.

Aan de score liggen onder meer de in de bouw bekende LCA- (Life Cycle Assessment) en de EPD-(Environmental Product Declaration)beoordelingen ten grondslag. De LCA-analyse, ook wel cradle-to-cradle-analyse, levenscyclusanalyse of van-wieg-tot-wieganalyse genoemd, is een methode om de milieubelasting van de volledige levenscyclus van een product te bepalen, dus van winning van de grondstoffen, via productie, transport en gebruik, tot en met de afvalverwerking of bewerking voor hergebruik. De EDP drukt de milieu-impact van een product uit over de levensduur van een gebouw (60 jaar).

Tot nu toe was de hoogste score op het GSES-platform, die wordt uitgedrukt in ‘blue planets’, 3,5, terwijl de gemiddelde score rond de 2 ligt. Tegen deze achtergrond krijgt de maximale score van 5, zoals nu behaald door PHOMI, nog meer zeggingskracht.

‘We zijn als GSES System bijzonder trots dat PHOMI producten 5 planeten hebben behaald en daarmee als eerste de hoogst haalbare score in de Product database. PHOMI is daarmee koploper in de bouwsector met een zeer innovatief product.’ Kelly Ruigrok, CEO GSES System.

Behoefte aan duidelijkheid

Wereldwijd zijn er veel keurmerken die op deelaspecten vastleggen hoe duurzaam een product is. Consumenten, overheden en bedrijven die voor hun inkoop op zoek zijn naar duurzame bouwmaterialen zien vaak door de bomen het bos niet meer.

Gelijk speelveld

De Nationale Product Catalogus is opgezet als een laagdrempelig digitaal registratiesysteem, vrij toegankelijk voor iedereen, met informatie die is geverifieerd door een onafhankelijke instelling. Zo creëert de NPC een gelijk speelveld en faciliteert ze de selectie van bouwproducten op duurzaamheid. Fabrikanten krijgen inzicht in het verbeterpotentieel van hun aanbod. En tot slot kunnen beslissers de NPC gebruiken om beschikbare circulaire product-alternatieven te zoeken.

Objectieve transparantie

De NPC levert objectieve transparantie en is daarmee van grote waarde voor alle partijen in de bouw voor het maken van goed afgewogen keuzes voor daadwerkelijk circulaire materialen. De onafhankelijke beoordeling door geaccrediteerde instellingen, aan de hand van de heldere meetbare criteria van GSES, garandeert de objectiviteit.

Het GSES-systeem biedt een systeem dat bedrijven en organisaties meet op duurzaam en circulair ondernemen. Het is de eerste duurzame metastandaard: een meting van prestaties op alle relevante deelaspecten van duurzaamheid. Voor dit wereldwijd beschikbare platform wordt gebruik gemaakt van blockchaintechnologie.

GSES maakt prestaties op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, CO2-uitstoot, gezondheid en veiligheid en daarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen objectief vergelijkbaar. Hiermee ondersteunt het bedrijven en overheden bij het maken van meer duurzame keuzes.

Een circulaire bouweconomie vraagt om een sterke ketensamenwerking, uniforme meetmethodes en toegankelijk data. Hierin vormt de NPC een belangrijke schakel.