Philips verkozen in top 10 ‘Most Green Companies of the World’

Newsweek heeft de 2017 ranking uitgebracht van de Top Green Companies in the world. Stond Unilever in de 2016-editie in de top 10 (#7), nu is het Philips die op plaats 10 staat.

Verdere zijn in deze lijst van 500 grootste ondernemingen in de wereld nog 11 andere Nederlandse ondernemingen opgenomen. Opvallend is de veel lagere score van Unilever ten opziche van 2016.

Samen met Corporate Knights en ‘leading sustainability minds’ van NGO’s, wetenschap en ‘accounting communities’ ranked Newsweek jaarlijks de grootste ondernemingen in de wereld op het gebied van corporate sustainability en milieu-impact.

Zie de complete ranking