Op 25 september 2024 publiceerde Fortune magazine de Fortune ‘Change the World 2024’-ranglijst, waarbij Philips’ Supplier Sustainability-aanpak Philips op nummer 26 op de lijst zette. Het behalen van de finalistenstatus in deze lijst markeert een mijlpaal in de erkenning van Philips’ toewijding om prioriteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te stimuleren, evenals zijn doel om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door middel van zinvolle innovatie. Philips’ Supplier Sustainability-aanpak werd door de jury van Fortune beoordeeld op zijn positieve maatschappelijke impact in termen van zijn focus op een urgent maatschappelijk probleem, de omvang, het bereik en de duurzaamheid van zijn impact, en zijn meetbare resultaten, mate van innovatie en aansluiting bij de bredere bedrijfsstrategie van het bedrijf.

Gezamenlijke aanpak

De Supplier Sustainability-aanpak van Philips is gericht op het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van leveranciers, het bevorderen van mensenrechten, het verantwoord inkopen van grondstoffen en het verkleinen van de ecologische voetafdruk van zijn leveranciersbestand. Het is onderdeel van Philips’ bredere focus op het stimuleren van duurzame en eerlijke gezondheidszorg samen met industriële partners, leveranciers en klanten in de hele waardeketen. Nadat de ESG-prestaties van een leverancier zijn geanalyseerd en verbeterpunten zijn geïdentificeerd, werkt Philips op een collaboratieve en gestructureerde manier samen met de leverancier om een ​​plan te ontwikkelen voor het behalen van overeengekomen doelen voor milieu-impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als onderdeel van de aanpak gebruikt Philips een speciale tool op basis van kunstmatige intelligentie (AI), die gezamenlijk is ontwikkeld door Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven, Nederland), die de belangrijkste factoren identificeert waar leveranciers rekening mee moeten houden om hun sociale en ecologische prestaties te verbeteren.

“Het actief helpen van onze leveranciers bij het stellen en bevorderen van duurzaamheidsdoelen blijkt een echt domino-effect te hebben,” aldus Marnix van Ginneken, Executive Vice President en Chief ESG & Legal Officer bij Philips. “De Fortune ‘Change the World’-erkenning onderstreept het belang en de waarde van ons werk met partners in de toeleveringsketen. De resultaten illustreren onze voortdurende focus op het inbedden van onze ESG-prioriteiten in onze wereldwijde bedrijfspraktijken.”

Vermindering van emissies in de gehele waardeketen

Naast het verminderen van de Scope 1 (activiteiten) en Scope 2 (energiebronnen) broeikasgasemissies, is het verminderen van Scope 3-emissies (emissies die plaatsvinden in de waardeketen buiten de directe controle van het bedrijf) essentieel voor het verkleinen van de algehele ecologische voetafdruk van Philips.

In de gezondheidszorg wordt geschat dat 71% van de emissies afkomstig is van de toeleveringsketen via de productie, het transport en de verwijdering van goederen en diensten [1]. Philips heeft zichzelf daarom ten doel gesteld om ten minste 50% van de leveranciers in zijn toeleveringsketen (op basis van uitgaven) te laten committeren aan op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor CO₂-emissiereductie tegen 2025. Het verminderen van deze Scope 3-toeleveringsketenemissies zal naar verwachting een zeven keer grotere impact hebben dan het simpelweg verlagen van de CO₂-emissies van de eigen activiteiten van het bedrijf.

Het Supplier Sustainability Performance-programma van Philips is integraal onderdeel van zijn Supplier Sustainability-aanpak en maakt gebruik van de tools, expertise en ervaring die Philips heeft opgedaan bij het stimuleren van ecologische duurzaamheid in zijn eigen activiteiten om zijn leveranciers te helpen hetzelfde te doen. Scope 3-emissiereductie in de toeleveringsketen is van cruciaal belang, omdat de verantwoorde inkoop van goederen en diensten een positief domino-effect heeft binnen de gehele gezondheidszorgwaardeketen, wat uiteindelijk helpt de ecologische voetafdruk van Philips-klanten te verkleinen.

Sinds de start in 2016 heeft het Supplier Sustainability Performance-programma van Philips de manier waarop het bedrijf met leveranciers omgaat met betrekking tot duurzaamheid getransformeerd, waarbij het verder gaat dan een auditaanpak om op een collaboratieve en gestructureerde manier voortdurende verbetering te stimuleren in de volledige activiteiten van een leverancier. Philips helpt zijn leveranciers vervolgens actief om hun doelen te halen en hun resultaten te controleren door praktische assistentie te bieden, niet alleen in de vorm van expertise, maar ook in de vorm van geavanceerde AI-gebaseerde data-analyse.

Tegen het einde van 2023 had Philips 46% commitment aan op wetenschap gebaseerde doelen van zijn leveranciersbasis (op basis van uitgaven) bereikt, waardoor het bedrijf stevig op weg is om zijn doelstelling van 50% voor 2025 te halen. Via zijn partnerschap met CDP Supply Chain nodigt het bedrijf zijn leveranciers uit om hun milieuprestaties en koolstofintensiteit openbaar te maken. Het responspercentage in 2023 was 93%, waarbij 500 van de grootste leveranciers van het bedrijf die aan het programma deelnamen, een totale CO2-besparing van 14 miljoen ton rapporteerden dankzij verbeteringsprojecten die gedurende het jaar zijn uitgevoerd.

Bescherming van mensenrechten in de toeleveringsketen

Als verantwoordelijk bedrijf zet Philips zich in voor het veiligstellen van een sterke, stabiele en duurzame toeleveringsketen – essentieel voor het doel van het bedrijf om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren ter ondersteuning van Sustainable Development Goal (SDG) 3 van de Verenigde Naties ‘Zorg voor een gezond leven en promoot welzijn voor iedereen van alle leeftijden’. Philips richt zich ook op het stimuleren van tastbare vooruitgang om het leven van werknemers in zijn toeleveringsketen te verbeteren door potentieel negatieve gevolgen voor de mensenrechten te identificeren en te beperken. Het Supplier Sustainability Performance-programma van het bedrijf heeft al geresulteerd in verbeterde arbeidsomstandigheden en een verminderd risico op ernstig letsel, naast het verlagen van de negatieve impact op het milieu van de leveranciers van Philips. Met meer dan 230 tier 1- en tier 2-leveranciers die in 2023 deelnamen, had het programma een positieve impact op ongeveer 723.000 werknemers in de toeleveringsketen van het bedrijf – bijna driekwart van de weg naar het behalen van Philips’ doel om de levens van een miljoen werknemers in de toeleveringsketen te verbeteren tegen 2025. Het bevorderen van mensenrechten in de hele toeleveringsketen, helemaal terug naar de verantwoorde inkoop van grondstoffen, is een belangrijk element in Philips’ Supplier Sustainability-aanpak.

Naast het jaarverslag deelt Philips de impact van duurzaamheid van leveranciers in zijn jaarlijkse Human Rights Report. Het Human Rights Report van het bedrijf uit 2023 biedt informatie over Philips’ zerotolerancebeleid ten aanzien van mensenrechtenschendingen, samen met gerelateerde inspanningen om sociale en ecologische verantwoordelijkheid en bedrijfsethiek te bevorderen.

De boodschap verspreiden

Om het bereik van zijn Supplier Sustainability Performance-aanpak uit te breiden tot buiten zijn eigen toeleveringsketen, werkt Philips samen met branchegenoten om de toegang tot zijn leveranciersduurzaamheidstools en -methodologieën uit te breiden, wat resulteert in nieuwe erkende wereldwijde normen. Philips is ook een actief lid van meerdere initiatieven voor menselijke en milieu-impact die bijdragen aan wereldwijde inspanningen om de toegang tot gezondheidszorg en gelijkheid te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en circulaire praktijken op te schalen, met als doel een gezondere en duurzamere wereld te creëren. Door de levens van werknemers in haar eigen toeleveringsketen te verbeteren en andere organisaties aan te moedigen hetzelfde te doen, hoopt het bij te dragen aan een eerlijkere en rechtvaardigere wereld.