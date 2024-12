De toonaangevende denktank Futur/io presenteert voor de tweede keer de lijst van Europa’s TOP 100 Chief Sustainability Officers (CSO’s). “Deze leiders spelen een cruciale rol in het sturen van bedrijven naar meer verantwoorde bedrijfspraktijken, en effenen zo de weg naar een duurzame toekomst.” Regina Romeijn (Global Head of ESG bij Monks) en Robert Metzke (Senior Vice President & Global Head Sustainability bij Philips) zijn in deze lijst opgenomen. De 100 CSO’s op de lijst zijn de genomineerden voor de European CSO Awards die op 20 januari 2025 in Davos bekend gemaakt worden.

De volgende CSO’s van Nederlandse bedrijven staan ook op de lijst: Daniella Vega (Global Senior Vice President Health & Sustainability bij Ahold Delhaize) en Alice K. Steenland (CSO of Signify).

Over Futur/io Instituut

Futur/io is een toonaangevend instituut voor duurzame innovatie en leiderschap in Europa. Wij geloven in een toekomst waarin ideeën, innovatie en business een regeneratieve economie aandrijven die ten goede komt aan mensen en de planeet. Het is onze missie om leiders en vernieuwers op het gebied van duurzaamheid te voorzien van de kennis, hulpmiddelen en het netwerk om wenselijke toekomsten binnen de planetaire grenzen te co-creëren en om Chief Sustainability Officers te ondersteunen bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en door hun leiderschap in de schijnwerpers te zetten via de CSO Awards.

Bekijk de volledige lijst