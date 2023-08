Om verandering te brengen in de wereldwijde rijstsector, promoten het Sustainable Rice Platform (SRP) en haar leden duurzame rijstproductie en consumptie om zo over te schakelen naar een gezonde, inclusieve en duurzame toekomst voor mens en planeet. Het duurzame SRP-Verified Label stelt consumenten in staat een direct bijdrage te leveren aan mens, milieu en het beschermen van onze planeet. Deze zomer wil SRP en de aangesloten leden en supermarkten nog meer consumenten inspireren om voor duurzame rijst te kiezen.

Duurzame rijstproductie en consumptie zijn nodig om de wereld op duurzame wijze te kunnen blijven voeden. Hoewel rijst een basisvoedsel is voor meer dan 3,5 miljard mensen wereldwijd en meer dan 140 miljoen kleinschalige boeren er afhankelijk van zijn voor voedsel en levensonderhoud, wordt het gewas nog vaak over het hoofd gezien als het gaat om de overstap van conventionele naar duurzame landbouwpraktijken. Conventionele rijstteelt gebruikt tot 5.000 liter zoet water per kilogram rijst en is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de door de mens veroorzaakte methaanuitstoot wereldwijd. Dit maakt rijst zowel een bijdrager aan als een slachtoffer van klimaatverandering, omdat de productie van rijst zeer kwetsbaar is voor de gevolgen ervan.

In 2022 werd het label geselecteerd als een van de 12 top keurmerken door Milieu Centraal. Dit resulteerde in verdere betrokkenheid bij enkele van de grootste supermarkten in Nederland, waaronder Lidl, Albert Heijn, Jumbo, Superunie, evenals rijst merken zoals Riso Gallo en andere belangrijke marktspelers zoals LT Foods en Van Sillevoldt Rice/Euricom.en de meer dan 110 leden en vertegenwoordigers van de rijst industrie.

De #ChooseSustainableRice consumentencampagne in samenwerking met blowUP media.

Deze zomer wil SRP en de aangesloten leden en supermarkten nog meer consumenten inspireren om voor duurzame rijst te kiezen. Volgens Jop Blom, de aanjager van duurzame rijst in Nederland willen ze “met deze consumentencampagne willen we het bewustzijn onder consumenten vergroten dat ze door het kiezen van duurzame rijst direct kunnen bijdragen aan mens, planeet en vooruitgang. Dankzij genereuze samenwerking met blowUP media, zullen deze prachtige foto’s de winkelstraten van Nederland in verschillende steden zoals Tilburg, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht opvrolijken. De foto’s van de campagne zijn geselecteerd uit vele inzendingen van de leden van het platform, die uiteraard super trots zijn om hun foto’s te zijn terugkomen op de mega schermen.“

Maak een selfie en ontvang een proefpakket van duurzame rijst!

Jop Blom roept Nederlandse consumenten op om een foto te maken van de reclamecampagne en deze te delen op social media met de hashtags #ChooseSustainableRice #SRP. Zo kunnen we anderen inspireren om deel te nemen aan de duurzame rijst revolutie. Uit de inzendingen zullen we een aantal winnaars selecteren die een pakket twv 50 euro aan duurzame rijst zullen ontvangen.