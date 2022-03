Gistermiddag werd een petitie overhandigd aan Laura Bromet, tijdelijk voorzitter van de LNV Commissie van de Tweede Kamer. Ook andere landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer (o.a. VVD, D66, CU, PvdA, SP, GL, BBB) ontvingen een brief uit handen van TAPP Coalitie directeur Jeroom Remmers over een reële prijs van vlees, inclusief milieukosten zoals broeikasgasemissies. De heffingsopbrengst kan gebruikt worden om veehouders financieel te ondersteunen bij CO2-reductie en verduurzaming, naast een 0% btw tarief op groente en fruit en compensatie voor de laagste inkomens.

Vandaag gaat de Tweede Kamer in overleg met de landbouw Minister Henk Staghouwer waarin het thema van een heffing op vlees en terugsluis richting landbouw op de agenda staat. Een rapport van de WUR hierover wordt besproken. TAPP Coalitie verzocht de Tweede Kamer de minister te vragen de aanbevelingen van het WUR rapport nader te gaan uitwerken in een onderzoek.

De brief die werd overhandigd was de brief aan 50 landen over ‘carbon pricing’ van vlees en zuivel, die vorig najaar al verstuurd was aan het Nederlandse kabinet, maar nog niet naar de Tweede Kamer: https://futurefoodprice.org/open-letter

Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, een koepelorganisatie van 70 jongerenorganisaties, was ook aanwezig bij de overhandiging aan de Tweede Kamerleden en benadrukte de volledige steun voor het voorstel van TAPP Coalitie voor een eerlijke vleesprijs, waarin ook de CO2 kosten zijn opgenomen per kg vlees.