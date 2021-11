Peter Paul Weeda volgt Roland Pechtold op als CEO nu GroenLeven nieuwe fase ingaat

Partner



Roland Pechtold, heeft besloten om per 1 juli 2022 terug te treden als algemeen directeur van GroenLeven. De huidige COO Peter Paul Weeda volgt Pechtold op. Pechtold zal tot januari CEO zijn en vanaf 2022 tot aan juli volgend het CEO-schap met Weeda delen. De nieuwe strategische koers met een verbreding van energieoplossingen – naast zon, ook wind, waterstof en energieopslag – is voor Pechtold een mooi natuurlijk moment een stap opzij te doen.

Pechtold: “GroenLeven heeft de afgelopen jaren een enorme groeispurt gemaakt. We zijn van een Friese startup in de klei uitgegroeid tot marktleider zonne-energie. Dat komt doordat ik samen heb kunnen werken met een club mensen die met grote passie dag in, dag uit bezig zijn geweest om van dit bedrijf een onmisbare schakel in de hernieuwbare energiemarkt te maken. De tijd is rijp om ons blikveld te verbreden naar brede energieoplossingen en Peter Paul is de juiste man om GroenLeven in deze fase te leiden, door zijn jarenlange ervaring bij ons en in de duurzame energiebranche. Verder mogen we in onze handjes knijpen met de directie waarmee hij het samen gaat doen.”

Weeda: “Ik ben trots dat ik GroenLeven verder vorm mag geven met het uitrollen van de nieuwe strategie. De inspanningen van Roland en het team hebben prachtige resultaten opgeleverd. Nu mag ik dat stokje overnemen en zal daarin samen met het nieuwe directieteam en alle andere collega’s gaan bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst. We gaan verder verbreden en de internationale verbinding verder aanhalen. Dit team met al zijn capaciteiten is een enorm sterke basis om deze uitdagingen op te pakken. Het geeft veel energie om dit mooie bedrijf weer een stap verder te brengen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Pechtold zal zich tijdens de tweekoppige CEO-periode vanaf januari vooral richten op het realiseren van energielandschappen en zijn contacten inzetten om GroenLeven een nog meer zichtbare speler in de energiemarkt te laten zijn. Verder zal hij samen met Weeda werken aan het bestendigen van de verbreding van energiediensten. De nieuwe directie bestaat verder uit Hielkje Reindersma, die Weeda opvolgt als Chief Operating Officer (COO). Kerabi Aslan is tot Chief Commercial Officer (CCO) benoemd. Samen met de huidige Chief Financial Officer (CFO) Ewoud Helmholt vormen zij de nieuwe directie van GroenLeven. Na de zomer van 2022 zal Pechtold zich blijven inzetten voor zijn ‘groene missie’ het tegengaan van klimaatverandering en het aanjagen van hernieuwbare energieoplossingen.