Techniek Nederland en FEDET dragen op 27 mei a.s. de voortgang van het Brancheplan Verpakkingen Installatiebranche over aan de Circular Plastics Alliance (CPA) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Daarmee gaat het Brancheplan na ruim vier jaar een nieuwe fase in. Het accent verschuift van kennisontwikkeling en netwerkvorming naar implementatie, ketensamenwerking en de ontwikkeling van nieuwe circulaire businessmodellen. Partijen ondertekenden de overeenkomst voor de overdracht van het Brancheplan op 24 maart.

Nieuwe structuur

Het Brancheplan Verpakkingen is in maart 2022 gestart als initiatief van Techniek Nederland, later aangevuld met FEDET, met ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels zijn bijna 100 bedrijven aangesloten bij het Brancheplan. In de overeenkomst spreken Techniek Nederland, FEDET en CPA af dat het programma wordt voortgezet binnen CPA. De initiatiefnemers dragen alle programmatische activiteiten over, zoals netwerkcoördinatie, community-beheer, werkgroepen, de kennisbank en bijbehorende communicatiemiddelen. CPA zorgt voor een soepele overgang voor de huidige deelnemers en wordt verantwoordelijk voor de governance en verdere doorontwikkeling van het programma als ketenplatform.

Focus op concrete resultaten

Laurens de Vrijer, hoofd Werkgever- en Ondernemerschap bij Techniek Nederland en mede-initiatiefnemer van het Brancheplan Verpakkingen, noemt de overdracht een logische volgende stap. ‘Het verminderen van verpakkingen wordt steeds urgenter door nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast moeten grote bedrijven een duurzaamheidsverslag opstellen. Daardoor wordt het behalen van concrete resultaten steeds belangrijker. Met CPA gaan we een nieuwe fase in. Ik hoop dat zoveel mogelijk van de huidige deelnemers doorgaan in deze nieuwe fase!’

Nieuwe ketenprojecten en concrete doelen

CPA wil in 2026 al concrete stappen zetten met de deelnemers. Voor het einde van dit jaar moeten drie tot vijf ketenprojecten van start gaan. Daarnaast wil de organisatie concrete resultaten boeken op het gebied van CO₂-reductie, afvalreductie, hergebruik en recycling. Directeur Henk Kras jr. van CPA: ‘Uitgangspunt van alle activiteiten is een intake met de deelnemers. Op basis daarvan bouwen we het programma verder uit. Het programma ontstaat dus echt bottom-up.’

Nieuwe opzet met meer commitment

De overgang naar CPA markeert een doorstart van het programma. Er komen nieuwe doelstellingen en werkgroepen, een kick-off webinar Van regelgeving naar actie en een rondetafel met groothandel en leveranciers. Ook staan pilots en netwerkbijeenkomsten op de agenda. In de nieuwe opzet betalen de deelnemende bedrijven een jaarlijkse bijdrage.

Minder vrijblijvend

Projectmanager Paul Borghouts van FEDET verwacht dat deze aanpak het programma verder zal versterken. ‘Het wordt minder vrijblijvend: we vragen commitment van de deelnemers. Tegelijk staat de ketenaanpak centraal. Door nauwe samenwerking tussen installateurs, groothandel en fabrikanten kunnen we samen concrete resultaten bereiken.’

Eerste resultaten Brancheplan Verpakkingen

Het doel was om in 2025 in de installatiebranche 20 procent minder plastic en kartonnen verpakkingen te gebruiken en verpakkingen volledig recyclebaar te maken. Die doelstellingen zijn voor een belangrijk deel gehaald. Het gebruik van karton was in 2024 al met 18 procent gedaald. Daarnaast wordt 98 procent van het gebruikte karton gerecycled en heeft 81 procent van het nieuw gebruikte karton een FSC- of PEFC-keurmerk.

Deze resultaten vormen de basis voor de volgende fase, waarin de focus ligt op verdere reductie, hergebruik en het ontwikkelen van circulaire ketenoplossingen. Tijdens de slot- én startbijeenkomst van het Brancheplan Verpakkingen op 27 mei worden de definitieve resultaten over 2025 bekendgemaakt.