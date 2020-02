PepsiCo gaat voedselverspilling tegen met nieuw initiatief Unwasted

Vandaag lanceert PepsiCo Unwasted, een initiatief om voedselverspilling tegen te gaan. Consumenten kunnen tegen een lage prijs een Unwasted-box bestellen gevuld met diverse A-merken snacks en ontbijtgranen, zoals Duyvis, Lay’s en Quaker. Alle producten in de box zijn beperkt houdbaar (ten minste drie weken) en worden op deze manier gered van verwerking tot veevoer of vernietiging. De exacte inhoud van de doos is altijd een verrassing.

Nog een maand houdbaar

Wanneer snackproducten korter dan 5 weken houdbaar zijn, zijn ze niet meer geschikt om aan te bieden aan supermarkten, maar uiteraard nog wel bruikbaar voor consumptie. Ondanks dat PepsiCo een deel van deze ‘onverkoopbare’ producten aan de Voedselbank schenkt, blijft er altijd wat over. Het laatste station is verwerking tot veevoer of vernietiging; voedselverspilling dus.



“Onnodig vonden we, en zodoende is het idee voor Unwasted ontstaan. Tijdens de pilot afgelopen zomer hebben we gemerkt dat consumenten zeer geïnteresseerd zijn in een dergelijk initiatief. Met trots rollen we Unwasted nu officieel uit om zo voedselverspilling te verminderen en tegelijkertijd aan de behoefte van de consument te voldoen. In de toekomst hopen we dat we naast producten van PepsiCo ook producten van andere merken via Unwasted kunnen aanbieden en zo samen met andere partijen op kunnen trekken om voedselverspilling te beperken”, aldus Wim Destoop, General Manager North West Europe bij PepsiCo. Het is voor het eerst dat PepsiCo in de Benelux direct aan de consument gaat verkopen zonder tussenkomst van een distributeur.

Partner Samen Tegen Voedselverspilling

Unwasted heeft zich aangesloten bij Samen Tegen Voedselverspilling (STV), een nationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, de overheid en consumenten met de ambitie 50 procent minder voedselverspilling in 2030.

Toine Timmermans, directeur van STV en verbonden aan de Wageningen University & Research als Program Manager Sustainable Food Chains, is verheugd: “Het tegengaan van voedselverspilling is een onderbelicht topic in het hele klimaatdebat, terwijl het op nummer drie staat in de lijst van 100 meest effectieve klimaatoplossingen, zoals geïdentificeerd door het internationaal vermaarde Project Drawdown*. We zijn daarom erg blij dat PepsiCo zich als stakeholder aansluit bij onze beweging en zich committeert aan de STV doelstelling om voedselverspilling te halveren. Unwasted is een zeer interessant initiatief om te zorgen dat goed voedsel dat niet meer via reguliere kanalen kan worden verkocht of naar de Voedselbank kan, toch een waardevolle bestemming krijgt.”

De Unwasted-boxen

Unwasted biedt twee soorten boxen aan: een medium-box voor € 11,99 met ongeveer negen producten met een winkelwaarde van ten minste € 14,99 en een large-box met ongeveer vijftien producten voor € 14,99 met een winkelwaarde van ten minste € 21,99. Beide boxen worden zonder extra bezorgkosten thuis bezorgd en zijn gevuld met A-merk producten zoals Doritos, Duyvis, Lay’s, Quaker en Snack a Jacks die nog minimaal drie weken houdbaar zijn. Wat er precies in zit, blijft een verrassing. Unwasted heeft geen winstoogmerk. De Unwasted-boxen zijn verkrijgbaar via www.unwasted.nl.

* Drawdown is een samenwerking tussen honderden experts en wetenschappers op het gebied van klimaatverandering, economie en financiën. Samen hebben zij een lijst gemaakt van 100 klimaatoplossingen, gerangschikt op effectiviteit. De Nederlandse vertaling van Drawdown werd op 8 november 2018 gepresenteerd op het 18de Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch.