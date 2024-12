Speciale rapporteurs van de VN roepen de Indonesische overheid en palmoliebedrijf Astra Agro Lestari (AAL) op om een einde te maken aan ernstige mensenrechtenschendingen en milieuschade. Dit is belangrijke steun voor de getroffen gemeenschappen die hier al decennia voor pleiten. Milieudefensie vraagt Unilever en pensioenfonds ABP zich direct terug te trekken als klant en financier van AAL.

AAL is een van de grootste palmolieplantage-bedrijven van Indonesië. Het veroorzaakt landroof, grootschalige ontbossing en milieuvervuiling en zet intimidatie en geweld in tegen mensen die hiertegen protesteren. Milieudefensie en haar Indonesische en Amerikaanse zusterorganisaties documenteerden deze misstanden sinds 2021. Ze ondersteunen de gemeenschappen die hun land terug eisen. Vanwege de misstanden trokken grote financiers en klanten als FrieslandCampina, PepsiCo, PfZW en Nestlé zich eerder al terug uit AAL.

De VN stellen in een brief de zeer ernstige en structurele misstanden in de palmoliesector in Indonesië aan de orde en geven in detail informatie over de schadelijke praktijken van AAL. Ze richten zich zowel tot de Indonesische overheid als de betrokken bedrijven. De VN stellen over de Indonesische palmoliesector: “Het geweld tegen en de intimidatie en criminalisatie van demonstranten hebben, samen met de algehele straffeloosheid, gezorgd voor een sfeer van angst. Die weerhoudt gemeenschappen ervan om hun land en hun rechten actief te blijven verdedigen.”

Oproep aan Nederlandse investeerders

De oproep van de VN is deels gebaseerd op rapporten van WALHI (Friends of the Earth Indonesia), Friends of the Earth US en Milieudefensie en bevestigt wat getroffen gemeenschappen al lange tijd aan de kaak stellen.

‘Ondanks eerdere oproepen van maatschappelijke organisaties zijn grote vervuilers ABP en Unilever nog steeds verbonden aan AAL.’ Milieudefensie dringt aan op directe actie van deze bedrijven.

Danielle van Oijen, bossenexpert van Milieudefensie: “Dit is een doorbraak. De problemen zijn al jaren bekend en krijgen nu erkenning van de VN. Hoeveel geweld, milieuvervuiling en illegale praktijken moet een bedrijf begaan voordat financiers en klanten hun verantwoordelijkheid nemen? Nu het geweld rond de plantages toeneemt en ook de VN zich uitspreken, moeten ABP en Unilever zich direct terugtrekken uit AAL. En gezien de structurele problemen in de industriële palmoliesector is het voor hen ook zaak om die uit te sluiten.”

Uli Arta Siagian van WAHLI hoopt dat de aandacht van de VN leidt tot concrete maatregelen. “AAL moet per direct stoppen met het geweld en de intimidatie. En de Indonesische overheid moet het bedrijf verantwoordelijk stellen voor de misstanden en de industrie rigoureus hervormen. Gemeenschappen die rond de palmolieplantages wonen, vragen AAL om erkenning, herstel, en om het land terug te geven dat van hen is afgepakt.”

Foto: Milieudefensie