De Stichting Green Gear Alliance trapte eind maart feestelijk af. De markt heeft vanaf nu één uniforme inzameloplossing voor alle gebruikte werkkleding, werkschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Het was een historisch moment toen producenten, importeurs en bestaande inzamelinitiatieven officieel hun individuele belangen opzij zetten om een sector-brede oplossing te realiseren voor de recycling van veiligheidsschoenen, werkkleding en andere PBM. Dit initiatief, geleid door de Circular Footwear Alliance, Hultafors, VP Textile en Hawedo markeert een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een circulair systeem waarin grondstoffen maximaal worden hergebruikt.

De markt verenigt zich voor een groter doel

De Green Gear Alliance toont een ongekende bereidheid in de PBM-sector om samen te werken. Los van individuele commerciële doelen, kiezen de deelnemers voor het gemeenschappelijke belang: een duurzame toekomst.

“Samenwerken met concurrenten is een bewuste keuze, omdat we geloven dat dit de snelste weg is naar een duurzamere toekomst. De Green Gear Alliance laat zien dat we als industrie boven commerciële belangen uitstijgen om een collectieve impact te realiseren,” zegt Marie-Jose Verbeek, managing director van Fristads in de Benelux. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we de circulaire economie versnellen en onze sector fundamenteel transformeren.”

De oplossing van de Green Gear Alliance biedt gemak voor het uniform inzamelen van gebruikte PBM en transparante rapportages, waaronder inzicht in bijvoorbeeld scope 3-uitstoot. Zo krijgen inzamelaars direct inzicht in hun bijdrage aan de circulaire keten en duidelijke data om hun eigen duurzame doelstellingen te behalen. De grondstoffen van ingezamelde PBM gaan terug naar producenten die er alles aan doen om deze materialen weer volledig circulair te verwerken.

Een non-profit aanpak met een gedeelde visie op innovatie

Als non-profit organisatie zet Green Gear Alliance zich zonder winstoogmerk in, voor duurzame en economisch verantwoorde oplossingen. Transparantie is daarbij essentieel. Producenten kunnen niet alleen deelnemen aan het inzamelsysteem, maar worden ook betrokken bij de toekomstvisie van de stichting.

Innovatie staat centraal, aangedreven door de eigen R&D-inspanningen van de deelnemende bedrijven. Terwijl elke deelnemer blijft investeren in de ontwikkeling van duurzame oplossingen, ligt de versnelling in de schaalvergroting die door samenwerking wordt bereikt. Door krachten te bundelen en grotere volumes te realiseren, kunnen we het effect aanzienlijk vergroten en de transitie naar een circulaire economie versnellen.

Reageren op de nieuwe wetgeving met daadkracht

Sinds de inwerkingtreding van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) in juli 2023, is het voor textielproducenten en distributeurs in Nederland verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor de inzameling van gebruikte kleding. Met het gezamenlijke platform van de Green Gear Alliance kunnen bedrijven oude werkkleding, werkschoenen en PBM op een duurzame en uniforme manier inleveren. Dit initiatief wordt dan ook van harte ondersteund door Stichting UPV Textiel.

Oproep tot samenwerking

Op dit moment werken de volgende partijen samen in de Green Gear Alliance: Fristads Workwear, Snickers Workwear, Emma Safety Footwear, Allshoes Professional Footwear, HAVEP Workwear, Hydrowear, VH Work and Protective wear, All Safety Group en Steel Blue. De Green Gear Alliance nodigt alle producenten en andere geïnteresseerden in de PBM-branche uit om deel te nemen aan dit baanbrekende initiatief. Samen kunnen we boven commerciële belangen uitstijgen om grotere stappen te zetten naar een duurzame toekomst, waarin we waardevolle materialen behouden en een circulaire economie realiseren.