Midden in Amsterdam opent begin volgend jaar een uniek concept. Een plek waar samen met de buurt ‘regeneratieve oplossingen’ worden ontwikkeld waarmee je als consument onderdeel wordt van de klimaatoplossing. In het bijzijn van Paul Hawken (auteur van o.a. Regeneration & Drawdown) was gisteren, zondag 2 oktober, de aftrap van ‘TJIKKO the Upside Club’, vanaf 18 februari open voor publiek.

Regeneratief: meer dan duurzaam

De club huist op de Bosboom-Toussaintstraat 62h, in het hart van consumerend Amsterdam. Iedereen mag TJIKKO binnenlopen en in de etalage regeneratieve ideeën ophangen of opdoen. De naam is niet willekeurig gekozen, maar verwijst naar een bijna 10.000 jaar oude Zweedse fijnspar, die vanuit oeroude wortelstelsels telkens weer een nieuwe stam genereert. Regeneratie staat namelijk voor ‘het verschijnsel waarbij beschadigde organismen volledig worden hersteld’.

“In onze context gaat het over de mate waarin ons economisch systeem in staat is de zelf-gecreëerde klimaatproblematiek te herstellen. Daarom is duurzaamheid alleen niet voldoende, als we ook voortdurend economische groei blijven nastreven”, aldus oprichters Lilian, Jonah, Iris, Tessa, Daan, Emmi en Pepijn. “Bij consumptieve keuzes is ‘fair’ en ‘duurzaam’ inderdaad vaak minder slecht, maar we moeten ook inzien dat met een continu ‘meer-meer-meer’ de gedane schade niet wordt hersteld. Daar biedt regeneratie een oplossing voor.”

In tegenstelling tot duurzame producten, waarvan de impact op het ecosysteem en de maatschappij ‘neutraal is’, leveren regeneratieve producten namelijk terug. Zo weet je dat het productieproces geen negatieve impact heeft op het klimaat en bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden, maar bijdraagt aan meer welzijn en een gezonde leefomgeving.

Open platform

The Upside Club biedt omwonenden en geïnteresseerden regeneratieve keuzes en als die er nog niet zijn gaat het team samen met hen concreet op zoek naar die oplossingen: van dagelijkse boodschappen en kleding, tot vervoer en de verbouwing van je huis. Vanuit een ‘open platform’ biedt TJIKKO innovatieve ontwerpers en makers een podium om hun regeneratieve producten te kunnen etaleren en verkopen.

Op termijn is ook een lidmaatschapsmodel denkbaar, waarbij leden profiteren van ‘crowdsolving’: het zoeken naar een regeneratief alternatief voor een product waarvan de meeste leden aangegeven het binnenkort nodig te hebben. Dat er in elk geval nu al behoefte is aan sturing richting die verandering blijkt uit reacties van buurtbewoners: “Deze mensen van TJIKKO hebben de kennis, ervaring en de instelling die we nodig hebben. Ze kijken naar wat er wél kan en hoe we dat mogelijk gaan maken.

Die energie, die is gewoon super besmettelijk”, aldus buurtbewoner Margot.

Eregast Paul Hawken

Ook eregast en fan Paul Hawken (milieuactivist en auteur van de bestseller Drawdown) reageerde zondagochtend (2 oktober) bijzonder enthousiast op het initiatief: “TJIKKO is een hoopgevend voorbeeld van plekken waar verandering gaat ontstaan uit zorg en verbinding met elkaar. En het mooie is: zorgen voor iets of iemand is geen nieuw concept. Iedereen kan het, een initiatief als TJIKKO is de kickstarter. Well done”. Dat Hawken hoopvol is blijkt uit zijn boek ‘Regeneration. Ending the Climate Crisis in One Generation’ (welke komende maand ook te vinden is in de TJIKKO-etalage). Paul Hawken was dit weekend in Nederland om zijn in het Nederlands vertaalde boek te lanceren.