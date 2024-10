Ecosia, Natura, Oatly, Patagonia, Tony’s Chocolonely en Triodos hebben zich verenigd om te onderstrepen dat verantwoordelijke bedrijven moeten pleiten voor een eerlijke en duurzame economie in Europa. Deze bedrijven, die meerdere sectoren vertegenwoordigen, delen de overtuiging dat zakelijke doelen niet in strijd mogen zijn met positieve vooruitgang op milieu- en sociaal gebied. Ze roepen EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op om aan te dringen op ambitieuze regelgeving om ervoor te zorgen dat het streven naar concurrentievermogen niet ten koste gaat van mensen en de planeet. De bedrijven willen samenwerken met Europese beleidsmakers om de komende jaren een positieve en ambitieuze wetgevingsagenda op te stellen.

Christian Kroll, Chief Executive Officer van Ecosia, zei: “We zitten nu in de laatste 5 jaar van wat het decennium van klimaatactie had moeten worden en de situatie is nijpend. We hebben de oplossingen om de klimaatcrisis te bestrijden, wat we nodig hebben is een dringende vernieuwing van de ambitie en een engagement van de Europese leiders om Europa een klimaatveilige en concurrerende toekomst te bezorgen”.

Jean-Christophe Flatin, Chief Executive Officer van Oatly, zei: “Om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen en de planeet is dringend collectieve actie nodig. Bedrijven als het onze zijn vastbesloten om een rechtvaardige en duurzame economie te helpen vormgeven, maar we hebben doortastende actie van regeringen nodig om innovatie en systemische verandering te stimuleren. Samen dringen we er bij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de EU op aan om op koers te blijven en het voortouw te nemen in de cruciale groene transitie.”

Nina Hajikhanian, General Manager EMEA bij Patagonia, zei: “De afgelopen 51 jaar heeft Patagonia gepleit voor systemische verandering en een nieuwe vorm van kapitalisme die prioriteit geeft aan mens en planeet. Vandaag sta ik aan de zijde van leiders van een aantal van ’s werelds meest gerespecteerde, progressieve merken om een duidelijke boodschap af te geven aan EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar team: We doen allemaal mee.”

Jeroen Rijpkema, Chief Executive Officer van Triodos: “Op dit kritieke moment voor de burgers van de Europese Unie zijn wij van mening dat bedrijven een dringende, gedeelde verantwoordelijkheid hebben met overheden en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan een eerlijkere, regeneratieve toekomst. We dringen er bij de Europese Commissie op aan om de ambities van de EU voor het ondersteunen van verantwoordelijke bedrijven en het bereiken van onze collectieve milieu- en sociale doelstellingen te handhaven en te versterken. Samen kunnen we een veerkrachtige economie creëren waar zowel mensen als de planeet baat bij hebben.”

Douglas Lamont, Chief Executive Officer van Tony’s Chocolonely: “Bij Tony’s geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om het plafond te verhogen en te laten zien dat succesvol en duurzaam ondernemen hand in hand kunnen gaan. We geloven ook dat doortastende regelgeving om de lat hoger te leggen voor alle bedrijven van vitaal belang is om zowel mensen als de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat bedrijven samen de sociale en ecologische vooruitgang boeken die de wereld dringend nodig heeft.”

Het bedrijfsleven heeft een dringende, gedeelde verantwoordelijkheid met regeringen en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan een eerlijker, rechtvaardiger en duurzamer wereld.

