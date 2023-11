Partou kinderopvang mag zich B Corp noemen. B Corp is een veeleisende certificering die de sociale en ecologische impact van bedrijven evalueert, met meer dan 300 vragen over bestuur, werknemers, gemeenschappen en de impact op het milieu. Partou ziet de B Corp certificering als een logische stap in haar ontwikkeling als toonaangevende kinderopvangorganisatie in Nederland. De certificering markeert een belangrijke mijlpaal in het voortdurende streven naar een betere wereld voor ieder kind.

Werken aan een betere wereld is voor Partou de dagelijkse praktijk. Bij Partou zien ze de kinderopvang als een mini-maatschappij waar kinderen met leeftijdsgenootjes belangrijke vaardigheden ontwikkelen voor hun rol in de wereld van morgen. Partou-kinderen doen mee en laten hun stem horen; respectvol, empathisch en inclusief. Zo legt Partou de basis voor een samenleving waarin kansengelijkheid, sociale cohesie en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn. En zo dragen de pedagogisch professionals van Partou bij aan de ontwikkeling van een zelfbewuste en veerkrachtige nieuwe generatie.

B Corps: organisaties met een positieve impact

Gecertificeerde B Corporations™ zijn bedrijven die de kracht van het bedrijfsleven gebruiken om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen. Ze voldoen aan hoge geverifieerde normen voor sociale en ecologische prestaties, transparantie en accountability. Partou heeft 88 van de in totaal 200 punten behaald (de mediaanscore is 50,9). Het proces duurde meer dan een jaar en de certificering wordt elke drie jaar herzien. Partou zal dit gebruiken als stimulans voor positieve veranderingen binnen de organisatie.

Duurzaamheid in de kinderopvang

Partou werkt al langer aan verantwoord en transparant ondernemen en publiceert sinds 2019 jaarlijks een maatschappelijk verslag dat inzicht geeft in deze wijze van ondernemen, de sociaal-maatschappelijke en ecologische impact van de organisatie en de kansen en uitdagingen die hierbij horen. In 2022 is Partou onderdeel geworden van een ESG-artikel 8 fonds, een bevestiging dat milieu en sociale aspecten naast financiële belangen worden meegewogen in alle besluiten.

Op het vlak van duurzaamheid zijn ook de eerste kleine en grote stappen gezet. Zoals initiatieven waarin kinderen op ‘smaaksafari’ gaan naar gezonde voeding en de vriendjesweek waar kinderen sociale verbondenheid en verantwoordelijkheid ervaren. Partou werkt ook actief aan het verlagen van haar CO2-footprint. Recente maatregelen met de grootste impact zijn: een volledig elektrische leaseregeling, groene stroom op de locaties waar Partou zelf inkoopt en het promoten van plasticvrije billendoekjes. Dit alles speelt zich af naast de relevante projecten die momenteel lopen, zoals een pilot om wasbare luiers geschikt te maken voor de kinderopvang, en de ambities die Partou heeft voor het vergroten van diversiteit en het toegankelijker worden voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Elke dag bereiden bijna 10.000 Partou-medewerkers op meer dan 700 locaties 70.000 kinderen spelenderwijs voor op een betere toekomst. Niet alleen op de locaties maar ook binnen de gemeenschappen rond deze locaties wil Partou een bijdrage leveren.

Jeanine Lemmens, CEO van Partou Groep, is zeer verheugd met de certificering als B Corp: “Dit is een belangrijke stap in ons streven naar een betere toekomst voor ieder kind. Het proces om B Corp te worden heeft heel duidelijk laten zien waar we al impact maken, maar ook waar we dat nog beter kunnen doen. In ons werk met jonge kinderen beseffen we als geen ander hoe groot onze impact is op de wereld van morgen, een taak die nooit ophoudt. Met zoveel locaties kunnen we daadwerkelijk een significante bijdrage leveren aan de veerkracht, gezondheid en leefomgeving van toekomstige generaties”.