PAPACKS, Europa’s toonaangevende fabrikant van duurzame verpakkingsoplossingen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, en het wereldwijde chemiebedrijf Solenis kondigen vandaag de intensivering aan van hun strategische samenwerking op het gebied van industriële hennep.

De uitgebreide samenwerking werd bezegeld met een handdruk tussen Tahsin Dag (Founder & CEO PAPACKS), Amy Sand (Global Director Food Packaging, Solenis), Rüdiger Weiler (Business Development Manager EMEA, Barriers and Moulded Fibre, Solenis) en Anja Dabbert (Account Executive, Solenis) tijdens een bijeenkomst in Keulen – een duidelijk signaal voor de transformatie van de verpakkingsindustrie.

Gemeenschappelijke focus: Kwaliteit meetbaar en schaalbaar maken

Het partnerschap heeft tot doel de teelt, de verwerking en het industriële gebruik van industriële hennep als duurzame grondstof naar een hoger niveau te tillen. Met name de reproduceerbaarheid van de grondstofkwaliteit, technische verwerking, procesoptimalisatie en gericht gebruik in vezelverpakking moeten gezamenlijk verder worden ontwikkeld.

“Met Solenis hebben we een ervaren partner aan onze zijde die niet alleen ons doel van een plasticvrije verpakkingswereld deelt, maar ook actief betrokken is bij het vormgeven ervan. Samen maken we hennep niet alleen schaalbaar, maar ook procesveilig.” – Tahsin Dag, oprichter en CEO PAPACKS

“De uitdaging ligt niet alleen in innovatie, maar ook in standaardisatie en optimalisatie. Dit is precies waar wij met PAPACKS om de hoek komen kijken om duurzame verpakkingen op industriële schaal realiseerbaar te maken.” – Amy Sand, Global Director Voedingsmiddelenverpakkingen, Solenis

Duurzaamheid op een nieuw niveau

Met meer dan 5.000 hectare hennepteelt in Oekraïne en een productiecapaciteit van meer dan 1 miljard verpakkingseenheden per jaar heeft PAPACKS de basis gelegd voor het gebruik van industriële hennep in Europa.

Solenis brengt zijn uitgebreide expertise in additieve chemie en procesoptimalisatie in. Samen creëren ze een holistisch systeem voor schaalbare, recyclebare verpakkingsoplossingen – onafhankelijk van fossiele grondstoffen of hout.

Een sterk signaal naar de Europese verpakkingsmarkt

De overeenkomst van vandaag benadrukt de gezamenlijke inzet van beide bedrijven om innovatie te combineren met concrete oplossingen voor de industrie. De focus ligt op toepassingen in voedselverpakkingen, verpakkingen voor consumptiegoederen en technische inlays, die moeten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, recyclebaarheid en duurzaamheid.

Conclusie en vooruitblik: Gezamenlijke vooruitgang voor duurzame industriële processen

Het partnerschap tussen PAPACKS en Solenis gaat verder dan een puur technische samenwerking – het markeert een belangrijke stap in de richting van meetbare industriële duurzaamheid. De eerste validatieprocessen in serieproductie zijn al gestart. Het gemeenschappelijke doel: het definiëren van reproduceerbare hennepkwaliteiten die op grote schaal kunnen worden gebruikt – als betrouwbare basis voor een nieuwe generatie duurzame verpakkingsoplossingen.

Over PAPACKS

PAPACKS is Europa’s toonaangevende fabrikant en innovator van duurzame verpakkingsoplossingen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Keulen en richt zich sinds de oprichting op grondstofbesparende processen. Het ontwikkelt en produceert duurzame alternatieven voor kunststofverpakkingen voor de technische industrie, transport en logistiek, productfabrikanten en de voedingsmiddelen-, cosmetica- en farmaceutische industrie. Door voortdurend onderzoek en ontwikkeling heeft PAPACKS industriebrede normen gesteld voor milieuvriendelijke verpakkingen en heeft het bedrijf wereldwijd verschillende prijzen ontvangen voor zijn innovatieve aanpak. PAPACKS heeft productiefaciliteiten in Duitsland en Nederland en breidt uit op andere locaties met licentiepartners in Europa, de VS en Australië.

Over Solenis

Solenis is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van speciale chemicaliën voor waterintensieve industrieën. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Wilmington (VS) en biedt oplossingen voor procesoptimalisatie, waterbehandeling, barrièrecoating en vezelverwerking – met name voor de papier- en verpakkingsindustrie. Met een wereldwijd netwerk van productielocaties, onderzoekscentra en applicatie-experts ondersteunt Solenis zijn klanten bij het meetbaar verbeteren van efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Door gerichte innovaties in chemisch procesmanagement levert Solenis een belangrijke bijdrage aan de transformatie naar milieuvriendelijkere productieprocessen.

Foto: Anja Dabbert (Account Executive, Solenis), Amy Sand (Global Director Food Packaging, Solenis), Tahsin Dag (Oprichter & CEO PAPACKS), Rüdiger Weiler (Business Development Manager EMEA, Barriers en Vormkarton, Solenis)