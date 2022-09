Investeer in kleinschalige palmolie boeren in plaats van palmolie te boycotten. Dit is de belangrijkste aanbeveling van Solidaridad in hun eerste Palmolie Barometer die vandaag verschijnt. De maatschappelijke organisatie pleit voor een verbreding van het duurzaamheidsdebat over de productie van het ‘rode goud’ en raadt een boycot juist af omdat miljoenen mensen wereldwijd direct afhankelijk zijn van palmolie en een boycot het probleem van ontbossing niet gaat oplossen.

Solidaridad publiceert in navolging van de Cacao-, Koffie- en Katoen Barometers nu voor het eerst ook een Barometer waarin duurzaamheid in de wereldwijde palmolie industrie centraal staat. In dit rapport komt een duidelijke conclusie naar voren: het huidige beeld van palmolie in Europa is te eenzijdig en schenkt geen aandacht aan bijvoorbeeld de rol van kleine boeren in de productie.

“Het gesprek over palmolie gaat nu vooral over ontbossing, maar niet over de vele miljoenen mensen voor wie palmolie van levensbelang is. De meeste mensen realiseren zich niet dat er ook andere problemen spelen en dat palmolie tegelijkertijd ook veel kansen biedt voor een fatsoenlijk inkomen voor boeren en arbeiders. Zo is het een cruciaal ingrediënt in het dieet van de armste mensen op aarde. In Azië en Afrika wordt bijna iedere maaltijd bereid met palmolie. Maar ook hier in de supermarkt zit het verwerkt in producten als koekjes, margarine en shampoo en is het gewild voor de productie van biodiesel en veevoer. De vraag naar palmolie zal alleen maar stijgen in de komende jaren.” aldus Heske Verburg, directeur van Solidaridad.

Palmolie van levensbelang

Solidaridad pleit dan ook voor een verbreding van het debat omtrent palmolie. “Kleinschalige boeren produceren nu ongeveer 30 procent van de wereldproductie en hun aandeel zal naar verwachting groeien tot 50 procent in 2030. Maar er wordt in de sector nauwelijks geluisterd naar wat deze boeren nodig hebben om duurzaam te produceren”, legt Verburg uit. “In plaats van palmolie te boycotten, moeten bedrijven en overheden investeren in verduurzaming van de palmolieproductie van kleinschalige boeren.”

De palmolie industrie is een lucratieve industrie: de totale omzet in 2020 wordt geschat op 284 miljard euro. Maar daarvan gaat 6 procent naar kleinschalige boeren en 14 procent naar grootschalige plantages. Van de winst gaat tweederde naar de grote bedrijven die de palmolie in consumentenproducten verwerken of verkopen in de winkel. “Zo’n drie miljoen palmolie boeren wereldwijd, maar ook hun gezinnen en tientallen miljoenen arbeiders, hebben vaak moeite om rond te komen en profiteren nauwelijks van de enorme winsten die in de sector worden gemaakt”, aldus Verburg.

Duur en complex

Volgens Maja Slingerland, universitair hoofddocent plantaardige productiesystemen aan de Wageningen Universiteit, is duurzamer produceren voor deze boeren nu vaak te duur en complex. “Iedereen is tegen ontbossing, maar bij het nemen van maatregelen wordt er te weinig rekening gehouden met de mens”, aldus de landbouwwetenschapper. “Alleen al het traceerbaar maken van de hele weg die palmolie aflegt tot aan de consument, is voor kleinschalige boeren nauwelijks te doen. Deze boeren dreigen nu slachtoffer te worden van goedbedoelde regelgeving”, aldus Slingerland.

Verburg verwacht van bedrijven dat ze palmolie inkopen van kleinschalige boeren die duurzaam produceren. En tegen een prijs die boeren in staat stelt om te investeren in duurzame productie en waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. “Dat is niet alleen duurzaam, maar ook solidair”, besluit de directeur.

Over de Palmolie Barometer

Deze eerste wereldwijde Palmolie Barometer is geschreven samen met kleinschalige boeren en hun vertegenwoordigers uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika en vormt de basis voor een levendige discussie waarvan Solidaridad hoopt dat het bijdraagt aan haalbare oplossingen die werken voor de kleine boeren die de wereld voeden.

Foto: Solidaridad / Andrew Esiebo