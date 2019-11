Koninklijke Paardekooper Group wordt partner van Circular Plastics

Koninklijke Paardekooper Group en Circular Plastics bundelen de krachten en gaan een intensieve samenwerking aan. Doel is het inbrengen van kennis en expertise om duurzame verpakkingsoplossingen voor de bloemen- en plantenbranche te ontwikkelen.

Circular Plastics werkt volgens een consortium-model waarbinnen verschillende professionals samenwerken aan oplossingen omtrent duurzaam verpakken. Naast Koninklijke Paardekooper Group zijn ook de Kras Recycling Group, Frescoflowers , Crea Green, Con Pearl en de Rabobank als partner aangesloten. De partijen bundelen de krachten en ontwikkelen verpakkingsoplossingen die de omslag naar een circulaire economie moeten faciliteren en versnellen. Hierbij wordt hergebruik binnen een gesloten kringloop gestimuleerd en worden producten veelvuldig ingezameld, hergebruikt en via moderne upcycling technieken continu gerecycled.

Als partner in het consortium van Circular Plastics kunnen we onze duurzame ambities nog meer kracht bijzetten en de transitie naar circulair verpakken versnellen. Dat is noodzaak, want in de toekomst is er geen plaats meer voor eenmalige plastics.

Circular Plastics ontwikkelt duurzame verpakkingsoplossingen voor de tuinbouw, sierteelt en groenten en fruit. De bedrijfsactiviteiten sluiten perfect aan bij het kennis- en werkgebied van dochterbedrijf Broekhof, dat al sinds 1974 is gespecialiseerd in verpakkingsoplossingen voor de bloemen en plantenbranche. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een groot aantal doorbraken in duurzaam verpakken in de Horti branche gerealiseerd. De samenwerking met Circular Plastics biedt een mooie kans om duurzaam verpakken verder te ontwikkelen en op te schalen.