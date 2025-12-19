PA Consulting en de luchtvaartalliantie SkyTeam hebben twee prijzen gewonnen tijdens de prestigieuze Association for Project Management (APM) Awards 2025. De Sustainability Award en de Innovation in Project Management Award werden toegekend voor hun gezamenlijke werk aan The Aviation Challenge.

The Aviation Challenge is een wereldwijde, vriendschappelijke competitie, die deelnemende luchtvaartmaatschappijen en partners helpt om CO2-reductie te realiseren. In 2024 namen 24 luchtvaartmaatschappijen deel. Samen voerden zij 33 showcasevluchten uit, waarin ruim 140 innovatieve oplossingen in de praktijk werden toegepast. Hiermee realiseerden de deelnemers meer dan 10% CO2-reductie ten opzichte van hun eigen baseline en circa 20% ten opzichte van het gemiddelde in de sector. De competitie is erop gericht dit soort innovatieve ideeën te ontwikkelen, in de praktijk te testen en vervolgens op grote schaal toe te passen. PA Consulting ondersteunde SkyTeam en de deelnemende luchtvaartmaatschappijen met strategisch advies, het ontwerp van de competitie en de evaluatie van inzendingen.

“Met The Aviation Challenge hebben we bewezen dat je met data, samenwerking en slim programmadesign tastbare klimaatwinst kunt boeken in een complexe sector als de luchtvaart. Een prachtvoorbeeld van hoe duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan”, aldus Nick Hanenburg, Principal Consultant bij PA Consulting. “Door samen met SkyTeam oplossingen te testen, te meten en daarna op schaal uit te rollen, hebben we een model neergezet dat de bredere sector kan inspireren om sneller richting net zero te bewegen.”

(Eerder geplaatst op Emerce.nl)