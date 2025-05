Vandaag dienden Oxfam Novib en meer dan 40 organisaties en kwekers hun bezwaarschrift in tegen de toekenning van een patent op een virusresistente tomaat. Het bezwaarschrift is overhandigd aan het Europees Octrooibureau (EPO) in Rijswijk. Ondanks het Europees verbod hierop kent het Octrooibureau nog steeds omstreden patenten op natuurlijke eigenschappen van planten toe aan multinationals.

Deze multinationals gebruiken die patenten om hun monopolie verder uit te breiden. Gewone kwekers en boeren mogen daar dan geen gebruik meer van maken, tenzij ze bereid zijn torenhoge gebruikerskosten te betalen aan deze multinationals. Hiermee komt de verdere en bredere ontwikkeling van voedselgewassen tot stilstand en komt de voedselzekerheid en diversiteit in de landbouw wereldwijd in gevaar. Morgen, 28 mei, gaan experts en Kamerleden in debat hierover in Centrum Nieuwspoort. Dit wordt georganiseerd door Oxfam Novib en No Patents on Seeds!.

Nout van der Vaart, beleidsadviseur voedsel en landbouw Oxfam Novib waarschuwt: ‘Deze ontwikkeling in Europa is ook een probleem voor landen in het Mondiale Zuiden. Die landen gebruiken vaak Europese wetgeving als leidraad voor hun eigen zaden- en octrooiwetgeving. Om de toegang tot voedsel te verbeteren, moeten boeren en kwekers vrije toegang hebben tot zaden en planten, en niet gehinderd worden door ingewikkelde patenten, zodat zij nieuwe, lokale voedselgewassen kunnen blijven ontwikkelen. Monopolisering door patenten op zaden door multinationals staat hier haaks op’.

Johanna Eckhardt, campagnemedewerker No Patents on Seeds!: ‘We eisen een stop op het verlenen van patenten op tomaten en alle andere voedselgewassen die al een natuurlijke weerstand tegen een gevaarlijk virus hebben. Deze patenten vormen een bedreiging voor de verdere ontwikkeling van voedselgewassen – ze schenden het bestaande Europese patentverbod en gaan regelrecht in tegen het algemeen belang’.

Frans Carree, gewasveredelaar van het Nederlandse zadenbedrijf de Bolster: ‘Als gewasveredelaar maken we ons grote zorgen over deze octrooien en beschouwen we ze als onethisch. Als de monopolisering van zaden niet wordt gestopt, zullen wij en andere bedrijven gedwongen worden te stoppen met onze activiteiten. Dit zou grote negatieve gevolgen hebben voor tuinders, boeren en consumenten wereldwijd die toegang willen tot een breed scala aan voedsel.’

Oxfam Novib organiseert morgen, 28 mei van 13-15u in Nieuwspoort een openbare discussie over patenten op zaden met experts en Kamerleden.

Foto: Oxfam Novib en andere organisaties protesteren bij het Europees Octrooibureau tegen een virusresistente tomaat.