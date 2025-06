Negen op de tien huishoudens in eengezinswoningen houden meer geld over na het installeren van een hybride of volledig elektrische warmtepomp, waar nodig in combinatie met vergaande isolatie. Voor woningeigenaren en particuliere huurders is de besparing bij de meest gunstige verduurzamingsoptie gemiddeld ruim 300 euro per jaar; voor huurders in corporatiewoningen is de gemiddelde besparing ruim 700 euro. De kosten van vergaand isoleren bepalen of een volledig elektrische warmtepomp of een hybride warmtepomp de meest aantrekkelijke optie is. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB), TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

CPB, TNO en PBL onderzochten hoe financieel aantrekkelijk het is voor huishoudens met een eengezinswoning om hun woning te verduurzamen. Voor de studie zijn voor vijf miljoen gasgestookte eengezinswoningen de inkomenseffecten van verduurzaming gesimuleerd, op een moment dat de ketel aan vervanging toe is of een verbouwing overwogen wordt. De studie gaat over individuele verduurzamingsopties en laat collectieve verduurzaming, zoals een warmtenet, buiten beschouwing. De berekeningen zijn op basis van het huidige beleid: subsidies vanuit de overheid en de afspraken met woningcorporaties om na isolatie de huur voor zittende huurders niet te verhogen.

Individuele verduurzaming

Er zijn vier verduurzamingsopties onderzocht: isoleren naar de isolatiestandaard (richtlijn voor voldoende isolatie om de woning zonder aardgas te verwarmen); de isolatiestandaard in combinatie met een volledig elektrische warmtepomp; de isolatiestandaard met een hybride warmtepomp en de hybride warmtepomp zonder extra isolatie. In 90% van de eengezinswoningen kunnen huishoudens met minstens één van de vier doorgerekende opties hun woonlasten verlagen ten opzichte van niet verduurzamen. Het is mogelijk dat er voor de overige 10% wel andere financieel aantrekkelijke opties zijn die we niet hebben geanalyseerd, zoals gedeeltelijke isolatie.

Hybride of elektrische warmtepomp

Of een volledig elektrische warmtepomp een financieel aantrekkelijke optie is, hangt af van de kosten van isoleren naar de standaard. Dit vergt vaak forse investeringen die niet in alle gevallen terugverdiend kunnen worden door een lagere energierekening. Met het huidige beleid is een volledig elektrische warmtepomp met vergaande isolatie voor grofweg de helft van de eigenaren en particuliere huurders een financieel gunstige optie. Dit geldt met name bij kleinere woningen, waar isolatie een kleinere investering vraagt. Voor vrijwel alle huurders van corporatiewoningen is dit de meest aantrekkelijke optie. Daar waar isoleren te duur is, is een hybride warmtepomp vaak financieel het aantrekkelijkst. Voor zo’n 70% van de huishoudens geeft deze optie een positief inkomenseffect, en voor zo’n 40% van eigenaar-bewoners en particuliere huurders is dit ook de financieel aantrekkelijkste optie. Als een woning al vergaand geïsoleerd wordt, is een volledig elektrische warmtepomp financieel vrijwel altijd gunstiger dan een hybride warmtepomp.

Impact subsidies en prestatieafspraken

Stimuleringsbeleid heeft grote invloed op de inkomenseffecten van verduurzaming. Zonder subsidies voor isoleren en warmtepompen en de prestatieafspraken over ‘gratis’ isolatie voor zittende corporatiehuurders, is verduurzamen nog voor 43% van de onderzochte huishoudens financieel aantrekkelijk. De aantrekkelijkheid daalt dan zowel voor woningeigenaren als (corporatie)huurders. Met name de volledig elektrische warmtepomp met isolatie neemt zonder stimuleringsbeleid sterk af in aantrekkelijkheid.

Foto: Feenstra