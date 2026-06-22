Koninklijke Otolift Trapliften, koploper in trapliften in Europa, presenteert vandaag haar allereerste Impact Rapport. Het bedrijf uit Bergambacht maakt het voor mensen met beperkte mobiliteit mogelijk om veilig en comfortabel in hun eigen huis te blijven wonen, en doet dat op een steeds duurzamere manier. Met de circulaire traplift als vlaggenschip legt Otolift voor het eerst transparant verantwoording af over haar prestaties op het gebied van milieu, mensen en goed bestuur.

Een circulair ontwerp als basis

De basis voor refurbishment bij Otolift ligt in het circulaire ontwerp. De Modul-Air Smart is opgebouwd uit gestandaardiseerde, verwisselbare onderdelen, vergelijkbaar met een legosysteem. Een rail bestaat uit losse modules die na gebruik eenvoudig kunnen worden gedemonteerd, opnieuw gecoat en vervolgens als zelfstandig onderdeel worden hergebruikt in een volledig andere configuratie voor een nieuwe klant.

Hetzelfde geldt voor de stoel, die technisch wordt geïnspecteerd en hersteld. Daardoor is refurbishment bij Otolift geen uitzondering, maar een volwaardig onderdeel van het productieproces. Het resultaat: een gereviseerde traplift stoot 59% minder CO₂ uit dan een nieuw exemplaar.

Om deze groei te kunnen blijven accommoderen investeert Otolift fors in de uitbreiding van het refurbishment programma. In Nederland werd de fabrieksindeling opnieuw ingericht om het revisieproces te stroomlijnen. In Slowakije wordt de productielocatie verdubbeld in oppervlakte. Het doel: een steeds groter deel van de verkochte trapliften een tweede leven geven.

Groeiende duurzame ambitie

Naast de uitbereiding van refurbishment boekt Otolift vooruitgang op energie en mobiliteit. In 2025 was 64% van het elektriciteitsverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen, tegenover slechts 14% in 2023. In Nederland rijdt het volledige personenwagenpark al elektrisch; wereldwijd is 32% van het wagenpark elektrisch of hybride. Sinds 2023 is de totale CO₂-voetafdruk van Otolift met circa 19% gedaald.

Otolift werkt met jaarlijkse CO2 reductietargets die toewerken naar een vermindering van 34% in Scope 1 en 2 emissies tegen 2031, in lijn met de 1,5°C-route van het Science Based Targets initiative (SBTi).

CEO Dirk Smulders: “Dit rapport markeert een belangrijk moment: duurzaamheid wordt bij ons zichtbaar en meetbaar. Ik ben ervan overtuigd dat het circulaire businessmodel de toekomst is. Onderdelen krijgen een tweede leven, klanten profiteren van snellere levertijden en we verlagen onze ecologische voetafdruk aanzienlijk.“

Eerste stap, niet de laatste

Het verslag omvat alle activiteiten van de Otolift Groep, met entiteiten in 7 landen en ruim 950 medewerkers. Het verslag is de eerste concrete uitkomst van de duurzaamheidsstrategie die Otolift in 2024 lanceerde. Sindsdien zijn belangrijke structuren opgezet: een duurzaamheidscommissie onder leiding van de CFO, een eerste dubbele materialiteitsanalyse en concrete jaarlijkse doelstellingen per pijler. De aanpak werpt zichtbare vruchten af, al is het verslag ook transparant over waar verbetering nodig is, bijvoorbeeld bij de CO₂-voetafdruk van ingekochte grondstoffen.

Sustainability Manager Cynthia Mooij: “In 2024 hebben we de strategie neergezet. 2025 was het jaar waarin we lieten zien dat het geen papieren exercitie is. Van ons groeiende refurbishment programma tot de opening van de Otolift Academy: duurzaamheid begint te verankeren in onze organisatie. Dit verslag is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt.”

Het volledige Impact Rapport 2025 is beschikbaar via Impact rapport – Otolift Trapliften