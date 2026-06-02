Vermetten | accountants en adviseurs maakt het impactverslag 2025 openbaar. In het verslag laten we zien hoe duurzaam ondernemen voor ons steeds meer verweven raakt met toekomstbestendig ondernemerschap. Niet als losstaand thema, maar als vanzelfsprekend onderdeel van hoe wij werken, groeien en impact maken. Bij Vermetten geloven we dat ondernemen verder gaat dan cijfers alleen. Het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen: voor onze medewerkers, klanten, omgeving en de wereld om ons heen. Daarom kijken we kritisch naar onze eigen organisatie, brengen we onze impact steeds beter in kaart en zetten we gerichte stappen om continu te verbeteren.

Met het impactverslag geven we inzicht in de keuzes die we maken, de resultaten die we boeken en de ambities die we hebben voor de toekomst.

Concrete resultaten en mijlpalen

In 2025 zetten we opnieuw belangrijke stappen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen:

We introduceerden VOLT: het Vermetten Ontdekkings- en Leiderschapstraject. Met dit programma investeren we gericht in talentontwikkeling en duurzaam leiderschap binnen onze organisatie.

We richtten de Vermetten Foundation op. Vanuit deze foundation ondersteunen we (kansarme) jongeren en ouderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voor het eerst brachten we onze volledige scope 1- en 2-footprint in kaart. Daarmee leggen we een stevige basis voor verdere CO₂-reductie en transparante rapportage.

Onze inspanningen werden bekroond met erkenning als branchekoploper dankzij de ESG-award van de AV-top 50 én de Yuki Sustainability Award.

Duurzaamheid in cijfers

Het impactverslag maakt duurzaamheid tastbaar: