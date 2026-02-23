De Ceuster Meststoffen NV (DCM), producent van organische en organo-minerale meststoffen, publiceert voor het eerst een uitgebreid ESG-rapport waarin het bedrijf inzicht geeft in zijn prestaties, ambities en toekomstgerichte initiatieven op het vlak van Environmental, Social & Governance.

DCM kiest er bewust voor om zijn ESG-rapportering af te stemmen op de Europese richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage, ook al is dit momenteel niet wettelijk verplicht voor het bedrijf. Met deze stap wil DCM zijn duurzaamheidsinspanningen transparanter maken en zijn rol als verantwoordelijke speler binnen de groene sector verder versterken.

Zorg voor natuur en mens centraal

Sinds de oprichting in 1976 vormt duurzaamheid een vaste pijler binnen de bedrijfsfilosofie van DCM. Het rapport bundelt voor het eerst alle relevante duurzaamheidsindicatoren en licht toe hoe het bedrijf werkt aan een kleinere ecologische voetafdruk, veiligere en mensgerichte werkplekken, en een transparante en ethische bedrijfsvoering.

“De natuur vraagt om zorg, en dat is precies wat ons elke dag drijft,” zegt Kris De Temmerman, Managing Director DCM. “Met dit eerste ESG-rapport zetten we een belangrijke stap richting meer transparantie. We tonen waar we vandaag staan, welke vooruitgang we boeken en waar we ons verder willen verbeteren.”

Environmental: innovatie voor een kleinere impact

DCM investeert al jaren in circulaire processen en duurzame technologieën. Zo bestaat 75% van de gebruikte grondstoffen uit circulaire materialen, afkomstig uit reststromen van de voedingsindustrie. Daarnaast werkt het bedrijf continu aan efficiënt energie- en watergebruik en aan productinnovaties die bijdragen aan gezonde bodems en biodiversiteit.

Het bedrijf draagt bovendien het Taking Climate Action-label, een onafhankelijke certificering die bevestigt dat DCM zijn CO₂-uitstoot grondig meet, actief reduceert en de resterende emissies compenseert. In de volgende stap wil DCM deze aanpak verbreden door ook de CO₂-uitstoot van zijn leveranciers mee te nemen in de rapportering, de zogeheten scope 3-emissies.

Social: veiligheid, welzijn en verantwoordelijkheid

DCM zet sterk in op een veilige werkomgeving, opleidingen en de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast staat welzijn hoog op de agenda, met aandacht voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van de medewerkers en een goede werk-privébalans.

Governance: transparantie en verantwoord ondernemen

Transparantie, ethiek en duurzame samenwerkingen vormen de basis van het governancebeleid. DCM kiest bewust voor duidelijke besluitvorming, open communicatie en verantwoord ondernemen, zodat stakeholders weten waar het bedrijf voor staat en welke keuzes het maakt. Daarnaast werkt DCM langdurig samen met partners die dezelfde waarden delen, met aandacht voor kwaliteit, integriteit en toekomstgerichte groei.

“Duurzaamheid is voor ons een traject van voortdurende vooruitgang”, vervolgt Kris. “Dit rapport helpt ons om onze vooruitgang meetbaar te maken en samen met onze partners en klanten te bouwen aan een toekomstbestendige sector.”