Vanaf 30 december 2025 moeten bedrijven aantonen dat hun producten afkomstig zijn uit ontbossingsvrije bronnen volgens de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Dit geldt voor grondstoffen zoals koffie, cacao, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber, evenals voor vele afgeleide producten. Bedrijven zijn verplicht om de herkomst van producten, geocoördinaten, risicobeoordelingen en verklaringen van leveranciers systematisch te documenteren. Om bedrijven te ondersteunen bij het nakomen van deze verplichtingen, bundelen osapiens en IFS – International Featured Standards – hun krachten. Samen lanceren zij de digitale zelfbeoordeling IFS Deforestation Check. Met deze praktische oplossing kunnen bedrijven hun processen gestructureerd evalueren, het vereiste bewijsmateriaal verzamelen en de EUDR-vereisten efficiënt implementeren.

Digitale zelfbeoordeling met geïntegreerde risicoanalyse

De nieuwe zelfbeoordeling, gebaseerd op een door IFS ontwikkelde checklist, is beschikbaar in de osapiens HUB voor EUDR. Als digitale leveranciersvragenlijst stelt de tool bedrijven in staat hun toeleveringsketens gestructureerd te analyseren, de benodigde documentatie op te vragen en processen tijdig in lijn te brengen met de wettelijke vereisten.

De zelfbeoordeling is bedoeld voor zowel bedrijven die op grond van de EUDR een due diligence-verklaring moeten indienen, als voor hun leveranciers en zakenpartners, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van relevante gegevens en documentatie. Een geïntegreerd scoresysteem voert een geautomatiseerde risicoanalyse uit en genereert bruikbare rapporten met aanbevelingen voor vervolgstappen.

“De EUDR legt steeds meer druk op bedrijven om hun toeleveringsketens volledig transparant te maken”, zegt Stephan Tromp, Managing Director van IFS. “Deze zelfbeoordeling biedt een duidelijk kader om risico’s te identificeren en betrouwbaar bewijs te leveren. In combinatie met de technologie van osapiens ontstaat zo een sterke, praktische aanpak.”

“Bedrijven zoeken momenteel pragmatische manieren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen”, zegt Alberto Zamora, CEO en medeoprichter van osapiens. “Door de standaardisatie van IFS te combineren met digitale automatisering via de osapiens HUB, kunnen bedrijven snel, transparant en volledig in overeenstemming met de EUDR werken.”

Regelgevende expertise en technologische innovatie

IFS beschikt over tientallen jaren ervaring in het ontwikkelen van internationaal erkende normen voor productkwaliteit- en -veiligheid. De organisatie werkt wereldwijd samen met handelaren, fabrikanten en certificeringsinstanties en biedt normen, programma’s en diensten die bedrijven ondersteunen bij continue verbetering.

osapiens levert de toonaangevende softwareoplossing voor de implementatie van de ontbossingsverordening. De osapiens HUB voor EUDR automatiseert de integratie van alle relevante gegevens – van mobiele gegevensverzameling bij leveranciers en satellietbeelden tot AI-gestuurde risicoanalyse.

Internationale webinarreeks

Ter gelegenheid van de lancering organiseren osapiens en IFS een internationale webinarreeks. De sessies bieden praktische richtlijnen over hoe bedrijven efficiënt aan de EUDR kunnen voldoen. Deelnemers krijgen inzicht in de samenwerking tussen IFS en osapiens, verkennen de functionaliteit en voordelen van de nieuwe zelfbeoordeling en zien hoe de osapiens HUB voor EUDR snelle, geautomatiseerde naleving mogelijk maakt. Elke sessie bevat een live Q&A met experts van beide organisaties.

De Engelse versie van het webinar vindt plaats op 24 september.