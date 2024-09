Originalhome lanceert een nieuwe collectie milieuvriendelijke kaarsen op Maison & Objet, ’s werelds toonaangevende vakbeurs voor interieurdesign van 5 tot 9 september in Parijs, Frankrijk. De nieuwe herfst/wintercollectie 24/25 combineert levendige kleuren en natuurtinten met gedurfde patronen. De nieuwe collectie sluit perfect aan bij de behoefte aan leefruimtes die inspireren en bij de huidige interieurtrends zoals milieuvriendelijk wonen, biophilic design en maximalisme. Alle kaarsen zijn gecertificeerd veganistisch, fair trade en voor elke verkochte kaars wordt een boom geplant in Afrika.

Nieuwe kaarsencollectie draait om kleur en vorm

De nieuwe kaarsencollectie bestaat uit een prachtige reeks kaarsontwerpen die het samenspel van geometrische lijnen, rondingen en kleur verkennen. Dit sluit perfect aan bij de Maximalisme trend die draait om het herdefiniëren van jezelf en het laten zien van je persoonlijke stijl. Maximalisme omarmt levendige

kleuren, gemengde patronen en materialen met gedurfde ontwerpen, van geometrische tot bloemenprints, en creëert eclectische interieurs waar alles mogelijk is. Met de nieuwe kleurrijke kaarsencollectie kan iedereen een vleugje gedurfdheid aan zijn interieur toevoegen zonder het hele huis opnieuw te hoeven inrichten. De

verschillend kaarsen kunnen met elkaar gematcht worden om je eigen persoonlijke palet te creëren. Spiraalkaarsen zijn verkrijgbaar in 13 kleuren, Candle & holder kaarsen zijn verkrijgbaar in 8 kleuren.

Gedurfde patronen: diagonale lijnen en ronde vormen

De nieuwe Diagonals kaarsencollectie combineert ronde en diagonale lijnen met gedurfde kleuren. Gedreven door onze behoefte aan positieve verandering doen diagonale vormen steeds meer hun intrede in onze leefruimtes. Diagonale lijnen symboliseren dynamische beweging, transformatie, energie en vrijheid en brengen leven in een ruimte. Ze werken goed samen met gebogen vormen die harmonie en bescherming uitstralen. Het mixen en matchen van deze verschillende patronen is een toonaangevend onderdeel tot de Maximalisme trend. De kaarsen zijn verkrijgbaar in een set van 3 dinerkaarsen en pilaarkaarsen in 4 verschillende symbolische kleurencombinaties.

Herfst collectie: vier de natuur

Deze kaarsen collectie is doordrenkt met rijke aardse kleuren. Deze collectie roept het gevoel op van een wandeling in het park aan het begin van de herfst en benadrukt onze diepere band met de natuur. Naast hun natuurlijke visuele aantrekkingskracht zijn de kaarsen van Originalhome gemaakt met

duurzaamheid in gedachten. Deze kaarsen zijn gemaakt van plantaardige was en branden schoon en milieuvriendelijk. Elke kaars wordt met de hand gegoten door vrouwen op het platteland van Indonesië, waardoor eerlijke handel wordt ondersteund en lokale gemeenschappen worden versterkt. Ze passen perfect bij de huidige trend van milieuvriendelijke interieurs. De herfstcollectie is verkrijgbaar in een set van 3 dinerkaarsen in 3 designs en een pilaarkaars in 2 designs.

Plantaardige kaarsen die bomen planten

Naast de milieuvoordelen van de Originalhome kaarsen, plant Originalhome voor elke verkochte kaars een boom voor boeren in Afrika via de stichting Trees for the Future. Dit initiatief helpt aangetast land te herstellen, de gezondheid van de bodem te verbeteren en voedselzekerheid te bieden aan boeren, waardoor elke kaars aankoop een stap is op weg naar een gezondere planeet.

Over originalhome

Originalhome biedt duurzame & ethische woondecoratie en eco-design en aardvriendelijke (afval)materialen met sociale handel. Originalhome werkt nauw samen met kleine ateliers op het platteland en in afgelegen gebieden in Bangladesh, Indonesië en Tanzania om meer werkgelegenheid te creëren. De producten worden uitsluitend ambachtelijk met de hand gemaakt op een niet-industriële schaal. We geven 20% van onze winst terug aan sociale doelen