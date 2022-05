COMBEKK introduceert de nieuwste collectie koekenpannen gemaakt van 100% gerecycled roestvrijstaal met een natuurlijke antiaanbaklaag (keramische coating). Het Nederlandse bedrijf startte zes jaar geleden met de productie van de allereerste gerecyclede Dutch Oven gemaakt in Nederland van afgedankte fietsen en treinrails. Het kookmerk onderscheidt zich door het gebruik van zo veel mogelijk gerecyclede materialen van zeer hoge kwaliteit en het oer-Hollands design. In zes jaar heeft COMBEKK ieder jaar een nieuw soort gerecycled materiaal toe kunnen voegen aan het assortiment, zoals gerecycled roestvrijstaal, aluminium, ijzer, papier en nog veel meer.

Van Dutch Oven naar koekenpan

Het jonge Nederlandse bedrijf dat startte in 2015 blijft innoveren en nieuwe gerecyclede materialen ontwikkelen. Dat betekent dus ook jarenlang testen met nieuwe materialen en producten. In de kookindustrie is het gebruik van gerecyclede materialen een uitzondering, zeker geen regel. Juist daar wil COMBEKK het verschil maken. Maar, het allerbelangrijkst blijft de kwaliteit en natuurlijk het Nederlandse design. Na een range van gerecycled gietijzer, aluminium en roestvrijstaal introduceert het merk de ‘CERAMIC PRO’. Een solide, roestvrijstalen frame voorzien van een duurzame keramische coating (ILAG). Ook zeer geschikt voor de horecakeuken.

“Als we een nieuwe editie willen introduceren, laten we eerst ons professionele testpanel de pannen testen. Zo doen we natuurlijk de standaard cookware-tests, maar testen we ook de duurzaamheid in de horeca keuken. Gaan de pannen ook dáár lang mee? Zijn professionele chefs ook enthousiast? O.a. Freek van Noordwijk, Sydney Schutte en Dorus Clement behoren tot het testpanel. Als het panel hun fiat geeft, worden de pannen geproduceerd. De CERAMIC PRO blijkt bijvoorbeeld de ideale pan te zijn om vis (met huid) te bakken en zeer lang mee te gaan.” Aldus Mark Suurbier, oprichter van COMBEKK.

COMBEKK recycle-garantierapporten

Gerecyclede materialen zijn gegarandeerd bij COMBEKK. Door te werken met vaste partners over de hele wereld, verzekert COMBEKK zich van hoge kwaliteit en herkomst middels zelf ontwikkelde garantierapporten. De ingezamelde materialen worden voor gebruik gecheckt op kwaliteit en herkomst. Staal- en ijzerafval komt bijvoorbeeld van afgedankte machines in fabrieken. Vervolgens worden de materialen bij elkaar gebracht en gekeurd met als doel opnieuw te gebruiken. Zo worden van ijzer Dutch Ovens gemaakt, van aluminium en roestvrijstaal koekenpannen, van oud geperst papier worden snijplanken gemaakt en zo kunnen we nog even doorgaan. Bij iedere (nieuwe) pan is kwaliteit en ontwerp even belangrijk als het duurzame karakter.

Innovaties in de kookbranche

In de COMBEKK-studio in Breda worden alle nieuwe edities uitgedacht en getekend. Waar is behoefte aan? Op welke vlakken kunnen we innoveren? Welke gaten zijn er in de markt en hoe kunnen we die opvullen? Zo is COMBEKK bezig met een ‘Black Egg’ en werkt het bedrijf continue aan de ontwikkeling van nieuwe materialen samen met partners. Binnenkort zal het merk de zogenaamde Original collectie herintroduceren.