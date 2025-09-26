Op donderdag 25 september hebben diverse organisaties – waaronder amfori, Cascale, Ethical Trade Initiative (ETI), Ethical Trade Noorwegen, ETI Zweden, Fair Labor Association, Fair Wear Foundation, German Partnership for Sustainable Textiles, Green Button en het Social & Labor Convergence Program (SLCP) – die meer dan 8.000 aangesloten bedrijven en filialen verenigen, een gezamenlijke verklaring gepubliceerd in de aanloop naar de aanstaande EU-onderhandelingen over het EU-omnibusvoorstel.

Vereenvoudiging mag normen niet in gevaar brengen

Gebaseerd op hun uitgebreide ervaring met verantwoorde toeleveringsketenpraktijken, roepen deze organisaties EU-beleidsmakers op ervoor te zorgen dat de inspanningen om het EU-kader voor due diligence en rapportage inzake duurzaamheid te vereenvoudigen, de afstemming op internationale normen behouden. Deze omvatten de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de ILO-verdragen.

“Risicogebaseerde due diligence is zakelijk gezien zinvol, omdat het het mogelijk maakt om actie te prioriteren waar het er het meest toe doet”, aldus de verklaring. “Het stelt bedrijven in staat om risico’s te prioriteren en deze daardoor effectief te beheren, veerkrachtige toeleveringsketens op te bouwen en een zinvolle bijdrage te leveren aan de klimaat- en sociale doelstellingen van de EU.”

Belangrijkste aanbevelingen voor EU-beleidsmakers

Veranker een risicogebaseerde aanpak

Een risicogebaseerde aanpak zou de basis moeten vormen voor due diligence en rapportageverplichtingen. Dit stelt bedrijven in staat om prioriteit te geven aan de ernstigste en meest waarschijnlijke risico’s voor mens en milieu, in plaats van een one-size-fits-all-model te hanteren. Versterk de samenwerking in toeleveringsketens

Geef bedrijven de mogelijkheid om nauw samen te werken met hun leveranciers in de hele toeleveringsketen. Door af te stappen van een rigide plafond, wordt transparantie, verantwoord ondernemen en betrokkenheid van belanghebbenden bevorderd. Zorg voor rechtszekerheid en beleidsstabiliteit

Duidelijke, stabiele regelgeving is essentieel voor bedrijven om vol vertrouwen te plannen, te investeren en samen te werken met wereldwijde partners.

Betrokkenheid bij verantwoord ondernemen

De ondertekenaars bevestigen hun inzet voor het bevorderen van verantwoord ondernemen in wereldwijde toeleveringsketens. Zij zijn van mening dat het vereenvoudigen van due diligence- en rapportagevereisten kan worden bereikt zonder afbreuk te doen aan de geest van internationale normen. De groep staat klaar om EU-instellingen te ondersteunen bij het creëren van een kader dat ambitieus, risicogebaseerd en geschikt voor het beoogde doel is.