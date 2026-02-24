Met het oog op het versterken van het concurrentievermogen van de EU heeft de Raad vandaag definitief groen licht gegeven voor een vereenvoudiging van de vereisten voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) en due diligence (CSDDD) voor bedrijven. Deze wetgeving vereenvoudigt de richtlijnen inzake duurzaamheidsrapportage (CSRD) en duurzaamheidsdue diligence (CS3D) door de rapportagelast te verlagen en het domino-effect van verplichtingen op kleinere bedrijven te beperken.

Het Omnibus I-vereenvoudigingspakket vermindert de complexiteit en onnodige belemmeringen, vermindert bureaucratie, verbetert de efficiëntie en introduceert meer flexibiliteit voor bedrijven die onder de reikwijdte ervan vallen, met als doel het concurrentievermogen van de EU te versterken, met name in een voortdurend veranderend geopolitiek kader.

“Vereenvoudiging is een topprioriteit voor het Cypriotische voorzitterschap. Met het besluit van vandaag komen we onze belofte na voor een concurrerendere Europese Unie. Door het aangenomen pakket verminderen we onnodige en onevenredige lasten voor onze bedrijven, met eenvoudigere, gerichtere en evenredigere regels, zowel voor onze bedrijven als voor onze burgers. Voor een autonomere Unie, wat ook een concurrerendere Unie betekent.” – Marilena Raouna, viceminister voor Europese Zaken van de Republiek Cyprus

Richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van bedrijven

De reikwijdte van de CSRD wordt beperkt door de drempelwaarden te verhogen naar bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een netto jaaromzet van meer dan € 450 miljoen. Wat betreft ondernemingen uit derde landen, zijn de bijgewerkte eisen alleen van toepassing op bedrijven met een netto omzet van meer dan € 450 miljoen voor de moederonderneming binnen de EU en meer dan € 200 miljoen gegenereerde omzet voor de dochteronderneming of vestiging.

De wijzigingsrichtlijn voorziet ook in een overgangsregeling voor bedrijven die vanaf boekjaar 2024 moesten beginnen met rapporteren (de zogenaamde ‘golf één’-bedrijven) en die in 2025 en 2026 buiten het toepassingsgebied vallen. Ook is er een vrijstelling van geconsolideerde rapportage voor bepaalde financiële holdingmaatschappijen uit de EU en daarbuiten.

Richtlijn inzake due diligence voor duurzaamheid in het bedrijfsleven

De reikwijdte van de CS3D is beperkt door de drempelwaarden te verhogen naar bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een netto-omzet van meer dan € 1,5 miljard. Dit is ingegeven door het feit dat dergelijke grote bedrijven de grootste invloed hebben op hun waardeketen en het best in staat zijn om een ​​positieve impact te hebben en de kosten en lasten van due diligence-processen te dragen.

Bij de identificatie en beoordeling van negatieve effecten kunnen bedrijven zich richten op de onderdelen van hun activiteitenketen waar daadwerkelijke en potentiële negatieve effecten het meest waarschijnlijk zijn. Om bedrijven flexibiliteit te bieden, krijgt een bedrijf, wanneer het negatieve effecten heeft geïdentificeerd die in meerdere gebieden even waarschijnlijk of even ernstig zijn, de mogelijkheid om prioriteit te geven aan de beoordeling van negatieve effecten die directe zakenpartners betreffen. Bedrijven dienen hun inspanningen ook te baseren op redelijkerwijs beschikbare informatie, wat het domino-effect van informatieverzoeken op kleinere zakenpartners zal verminderen.

Om de lasten aanzienlijk te verlichten, is de verplichting voor bedrijven om een ​​transitieplan voor klimaatverandering te implementeren onder de CS3D komen te vervallen.

De bijgewerkte regels schrappen ook het geharmoniseerde aansprakelijkheidsregime van de EU en de verplichting voor lidstaten om ervoor te zorgen dat de aansprakelijkheidsregels voorrang hebben in gevallen waarin het toepasselijke recht niet het nationale recht van de lidstaat is.

Wat betreft sancties, zullen bedrijven op nationaal niveau aansprakelijk zijn voor het niet correct toepassen van de regels. De nieuwe richtlijn voorziet in een maximum van 3% van de wereldwijde netto-omzet van het bedrijf, waarbij de Commissie de nodige richtlijnen hiervoor zal publiceren.

Ten slotte stelt de wijzigingsrichtlijn de deadline voor de omzetting van de CS3D door de lidstaten in nationaal recht met nog een jaar uit, tot 26 juli 2028. Bedrijven moeten uiterlijk in juli 2029 aan de nieuwe maatregelen voldoen.

Volgende stappen

De tekst van de wetgevingsakte zal de komende dagen in het officiële publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en treedt in werking op de twintigste dag na deze publicatie.

Lidstaten krijgen na de inwerkingtreding van de richtlijn een jaar de tijd om de bepalingen ervan in nationale wetgeving om te zetten, met uitzondering van artikel 4 over het harmonisatieniveau, waaraan zij uiterlijk op 26 juli 2028 moeten voldoen.