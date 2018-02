Oratie van Harry Hummels: ‘De VN moet een 18e duurzaamheidsdoelstelling toevoegen’

De Verenigde Naties hebben in september 2015 17 ‘sustainable development goals’ (17 goals to transform our world) aanvaard en de basisbehoeften van onze samenleving prominent op de agenda geplaatst. Inmiddels hebben talloze bedrijven en instellingen zich gecommiteerd aan de implementatie van deze doelstellingen. Maar is deze lijst wel volledig? Op donderdag 1 maart aanvaardt prof. dr. Harry Hummels het ambt van hoogleraar Social entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel is de eerste op het gebied van Sociaal Ondernemerschap in Nederland en is mogelijk gemaakt door een stichting die financiële bijdragen ontvangt van, onder meer, Tony’s Chocolonely, ABN AMRO en Van Doorne.

Een echt ‘sociale’ onderneming

In zijn oratie pleit Harry Hummels voor het hanteren van een 18e duurzaamheidsdoel wanneer wordt gekeken of een onderneming ook echt sociaal is: versterk de vaardigheden van mensen en hun gemeenschappen om effectief bij te dragen aan (de besluitvorming over) het beleid en de activiteiten gericht op het bevorderen van een duurzame samenleving en een leven in menselijke waardigheid.

Zie ook het persbericht ‘: Harry Hummels eerste hoogleraar sociaal ondernemerschap in Nederland

Meer informatie:

Oratie door prof. dr. Harry Hummels bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Social entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht.

Datum: donderdag 1 maart 2018

Tijd: 16.15 uur

Plaats: Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29