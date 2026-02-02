Nyenrode Business Universiteit heeft prof. dr. ir. Nicolas Chevrollier per 1 februari benoemd tot hoogleraar Sustainability Transitions. Met deze benoeming versterkt Nyenrode haar focus op het versnellen van duurzame verandering in het bedrijfsleven en de samenleving. De leerstoel is ondergebracht bij het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship.

“Wij zijn zeer verheugd Nicolas te benoemen op deze leerstoel. Gezien zijn sterke academische staat van dienst en zijn uitstekende didactische kwaliteiten heb ik er alle vertrouwen in dat hij deze leerstoel op een bijzondere wijze zal vormgeven,” aldus prof. dr. Barbara Majoor, rector magnificus van Nyenrode Business Universiteit.

Versnelling van de transitie naar een duurzame economie

De leerstoel Sustainability Transitions richt zich op het versnellen van de overgang naar meer duurzame en rechtvaardige sociaaleconomische systemen. Het onderzoeksprogramma van de leerstoel is opgebouwd rond drie pijlers:

Marktdynamiek en transitieversnelling – inzicht in hoe bedrijven, investeerders, toezichthouders en het maatschappelijk middenveld gezamenlijk duurzaamheidstransities kunnen versnellen. Postgroei-transities – onderzoek naar alternatieven voor groeiafhankelijke economische modellen en de implicaties daarvan voor strategie, governance en prestaties. Transformatief bedrijfsonderwijs – de ontwikkeling van onderwijsbenaderingen die studenten en professionals uitrusten met de mindset en vaardigheden om duurzaamheidstransities in de praktijk te realiseren.

"Duurzaamheidstransities zijn langetermijnontwikkelingen met ingrijpende kortetermijngevolgen voor organisaties. Dat vraagt om nieuwe competenties, nieuwe vormen van samenwerking en soms geheel nieuwe businessmodellen," zegt prof. dr. ir. Chevrollier. "Mijn ambitie is om organisaties te helpen deze transities te navigeren op een manier die wetenschappelijk onderbouwd is en maatschappelijke betekenis heeft."

Vooruitblik

In de komende jaren zal prof. dr. ir. Chevrollier zijn onderzoeksactiviteiten verder uitbreiden, bijdragen aan executive- en degreeprogramma’s, en samenwerken met bedrijven, beleidsmakers en maatschappelijke partners om duurzaamheidstransities te versnellen. “Met de leerstoel Sustainability Transitions wil Nyenrode zowel de academische inzichten als de impact in de praktijk versterken in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige economie,” zegt prof. dr. ir. Henk Kievit, hoogleraar Entrepreneurship and Ecosystems en directeur van het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship. “Dit sluit naadloos aan bij onze missie om verantwoordelijke leiders op te leiden voor een duurzame toekomst.”

Multidisciplinair academisch traject

De academische loopbaan van prof. dr. ir. Chevrollier kenmerkt zich door een multidisciplinaire verkenning van technologie, bedrijfskunde en duurzaamheid. Hij promoveerde in 2006 en werkte vervolgens tien jaar aan de ontwikkeling en ondersteuning van impactgedreven ondernemingen, met name in Sub-Sahara Afrika. Sinds zijn komst naar Nyenrode in 2015 heeft hij zijn onderzoek naar duurzaamheidstransities verder verdiept via internationale samenwerking en toegepast onderzoek. “Duurzaamheidstransities zijn zowel sterk systemisch als diep persoonlijk,” aldus Chevrollier. “Die tweedeling vormt de kern van mijn onderzoek, mijn onderwijs en de manier waarop ik met organisaties samenwerk.”