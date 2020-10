Orange Belgium ambieert een leiderspositie bij het ontwikkelen van een duurzame smartphonemarkt

In België zijn ruim 2 miljoen mobiele telefoons in onbruik omdat ze verouderd zijn, niet meer werken of omdat we vergeten zijn dat we ze hebben. In zijn strijd voor het milieu wil Orange Belgium het algemene publieke bewustzijn vergroten door zijn klanten de mogelijkheid te bieden om hun mobiele telefoon terug in een Orange-shop binnen te brengen om het apparaat een tweede leven te geven en de planeet een beetje groener te maken. Daartoe zal Orange Belgium zijn BuyBack-programma een duwtje in de rug geven, reclame maken voor duurzame smartphones en binnenkort ook refurbished smartphones verkopen in zijn commerciële netwerk.

Orange Belgium is vastberaden om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan en zijn impact op de planeet tot een minimum te beperken. Nadat eerder al de CO²-reductiedoelstellingen werden opgeschroefd naar -30 % tegen 2023, gaat de operator nu nog een stap verder door een andere uitloper van de telecomsector aan te pakken: het leven van apparaten die in onbruik zijn geraakt. Die toestellen zijn gemaakt van plastic en glas, alsook niet-hernieuwbare natuurlijke rijkdommen waarmee we voorzichtig moeten omspringen. Er is 70 kg aan grondstoffen nodig voor de productie van een smartphone van 120 g en een ton printplaten uit gsm’s bevat gemiddeld zo’n 300 g goud.

Orange Belgium zamelt jaarlijks al duizenden mobiele telefoons in, met de hulp van klanten die hun afdankertjes in een shop binnenbrengen. Wereldwijd zamelde de Orange Group al meer dan 15 miljoen toestellen in. Indien het toestel nog iets waard is (d.w.z. in 65 % van de gevallen), krijgt de klant die restwaarde in de vorm van een voucher waarmee hij een nieuwe telefoon kan kopen. De stukken van zijn oude toestel die dan nog goed zijn, worden dan bijvoorbeeld hergebruikt voor ondersteunende diensten.

Van de toestellen die niets meer waard zijn, wordt tot wel 90 % van de materialen gerecycleerd door Recupel. Hoe dan ook, per toestel dat terechtkomt in het Orange BuyBack-programma, schenkt Orange Belgium 2 euro aan milieuvereniging Natuurpunt/Natagora. Dankzij die samenwerking, die in december 2019 ontstond, zullen Natuurpunt en Natagora tot wel 1500 bomen kunnen aanplanten, wat overeenkomt met 1 boom per werknemer van Orange Belgium.

Reclame maken voor duurzame en refurbished toestellen

Om zijn Buyback-programma een duwtje in de rug te geven, lanceert Orange Belgium vandaag een grootschalige mediacampagne (op tv, in de bioscoop en online) om het grote publiek bewust te maken van de gedeelde verantwoordelijkheid van telecomoperatoren en klanten om hun toestellen te recycleren en een tweede leven te geven. Daarom zal Orange Belgium 10 euro extra geven aan elke klant die een toestel binnenbrengt in een van zijn shops. Daarnaast wordt een gloednieuw online platform gelanceerd waarmee klanten toestellen vanuit hun luie stoel kunnen retourneren en krijgt elke klant die een apparaat binnenbrengt een specifieke BuyBack-bonus ter waarde van 50 euro om de nieuwe Fairphone 3+ mee te kopen. De Fairphone 3+ is de duurzaamste smartphone op de Belgische markt, omdat hij geproduceerd werd volgens zeer strenge eisen, omdat hij dankzij zijn vernieuwende ontwerp makkelijker te repareren is en omdat er bijzondere aandacht werd besteed aan het materiaalgebruik en afvalbeperking. Zo bestaat hij bijvoorbeeld voor 40 % uit gerecycleerd materiaal.

Bovendien zal Orange Belgium vanaf 10 november 2020 voor het eerst refurbished smartphones te koop aanbieden in zijn commerciële netwerk. Zo krijgen klanten de kans om toestellen die nog steeds top zijn een tweede leven te schenken, en dat voor een meer dan billijke prijs.

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium: “We zijn er vast van overtuigd dat het onze plicht is, als een verantwoord telecombedrijf, om op te treden, door onze milieuvoetafdruk te verkleinen, door groene processen te bevorderen en reclame te maken voor duurzame toestellen. We willen klanten aanmoedigen om hun afdankertjes een tweede leven te geven, hetzij via recyclage hetzij via wisselstukken voor reparaties of refurbishing. Zo kunnen we onze algemene voetafdruk verkleinen en de smartphonemarkt duurzamer maken, met makkelijkere reparaties en de kans om refurbished toestellen aan verlaagde prijzen aan te bieden.”