Vandaag is het alweer 27 jaar geleden dat Henk Angenent zegevierde op de Bonkevaart. De Elfstedentocht in 1997 was de 15de en helaas laatste tocht die georganiseerd kon worden door de Vereniging De Friesche Elf Steden. Het KNMI meldde dinsdag dat 2023 het warmste jaar ooit gemeten is. Met een gemiddelde temperatuur van 11,8°C is het ruim 2½ graad warmer dan een eeuw geleden. Klimaatverandering begint zich steeds duidelijker te manifesteren en heeft helaas ook uiterst negatieve gevolgen voor de vele liefhebbers van natuurijs in ons land. Om stil te staan bij de gevolgen van klimaatverandering en het uitblijven van de Elfstedentocht, organiseren de stichting Friesland Beweegt en Cycling 4 Climate op zondag 14 januari voor de 10de keer het alternatief dat wel door kan gaan: De Winterfiets Elfstedentocht.

Oud deelnemer uit 1997 en Fries Bert Thalen: “In 1997 gleed ik om 12 minuten voor middennacht over de finish, net op tijd dus. Nu 27 jaar later is het voor het klimaat echter 1 voor 12. De oorzaak is duidelijk: we moeten stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en vlees inruilen voor een plantaardig alternatief. Laat 2024 het jaar zijn waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert aan een leefbaar klimaat.”

Eric Lansu, Directeur Stichting Friesland Beweegt: “Fietsers hangen traditioneel tegen de winter hun rijwiel in de garage, omdat ze dan schaatsen. Goed schaatsijs wordt helaas steeds zeldzamer en onze stichting is dan ook in 2015 gestart met een alternatief; De Winterfiets Elfstedentocht. Voor komende editie zijn slechts nog een handvol startbewijzen te vergeven. Maar we hopen natuurlijk hem nog eens af te kunnen lasten omdat hij op de schaats gereden kan worden.”

Geïnteresseerden voor de fietstocht langs de elf steden kunnen zich registeren via deze website.

Foto: VanSmaak